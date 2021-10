Euro/USD: Kommt der Trendbruch?

Das Währungspaar EUR/USD befindet sich aus Sicht der Markttechnik weiter in einer abwärtsgerichteten Bewegung.



Diese kennzeichnet sich durch tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Einen Trendbruch und damit einhergehend ein neues Kaufsignal auf der Long-Seite erhalten wir somit erst wieder bei überschreiten des letzten Hochs! Dieses notiert vom 04.10.21 bei 1,16399 USD (grüne Linie im Chart). Aktuell steht das Währungspaar am Freitag Mittag bei 1,16070.

EUR/USD Tageschart

