Euro/USD: Inliner mit 36%-Chance in vier Monaten

Nachdem der Euro/USD-Kurs (ISIN: EU0009652759) innerhalb des Zeitraumes von Januar 2018 bis zum September 2019 von 1,25 USD auf bis zu 1,09 USD nachgegeben hatte, trat er in den vergangenen Monaten in eine Seitwärtsbewegung innerhalb der Bandbreite von 1,06 bis 1,15 USD ein, wobei die Schwankungsbreite im Zuge des Aktiencrashes enorm hoch war. Derzeit nähert sich der Wechselkurs dem unteren Ende der Handelsspanne an.

Für risikobereite Anleger, die sich nicht mit dem täglichen Auf und Ab der Währungsschwankungen beschäftigen können oder wollen, die aber die konkrete Marktmeinung vertreten, dass der Euro/USD-Wechselkurs in den nächsten vier Monaten innerhalb vordefinierter Grenzen verbleiben wird, könnte die Investition in Inline-Optionsscheine interessant sein.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 1,00/1,15 USD

Der Société Générale-Inline-Optionsschein auf Euro/USD mit dem unteren KO-Level bei 1,00 USD, dem oberen KO-Level bei 1,15 USD, Bewertungstag 18.9.20, ISIN: DE000SR6F394, wurde beim Euro/USD-Kurs von 1,079 USD mit 8,16 – 8,36 Euro gehandelt. Wenn der Wechselkurs bis zum Bewertungstag keines der beiden KO-Levels berührt oder durchkreuzt, dann wird der Schein am 25.9.20 mit 10 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieser Inline-Optionsschein in den nächsten vier Monaten eine Renditechance von 19,61 Prozent (=50 Prozent pro Jahr), wenn der Wechselkurs weder um 7,32 Prozent fällt oder um 6,58 Prozent steigt. Im Fall der Berührung eines KO-Levels bis zum Bewertungstag wird der Schein – wie alle Inline-Optionsscheine - mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes gleichkommen wird.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 0,99/1,13 USD

Wer eher von einem auf begrenztem Aufwärtspotenzial des Euro gegenüber dem USD ausgeht, könnte einen Blick auf den Société Générale-Inline-Optionsschein mit dem unteren KO-Level bei 0,99 USD und dem oberem KO-Level bei 1,13 USD, Bewertungstag 18.9.20, ISIN: DE000SR7J3P6, werfen.

Beim Euro/USD-Kurs von 1,079 USD wurde der Schein mit 7,11 – 7,36 Euro taxiert. Da auch dieser Inline-Optionsschein mit 10 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Euro/USD-Kurs bis zum Bewertungstag keine der beiden Barrieren berührt, ermöglicht er eine Renditechance von 35,87 Prozent (=92 Prozent pro Jahr), sofern der Wechselkurs nicht um 8,24 Prozent fällt oder um 4,73 Prozent zulegt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Euro/USD oder von Hebelprodukten auf Euro/USD dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek