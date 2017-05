Euro Stoxx 50 (spezial): Sechs Handelstage - Fünf Dojis

Intakter Aufwärtsmodus seit Dezember 2016

seit Dezember 2016 Heutiger Test der 3.594 & mögliches Island Reversal

der französische Präsidentschaftskandidatzeigt sich vor dem entscheidenden Duell mit seiner rechtspopulistischen Kontrahentinsehr siegessicher. "Am Sonntag werden wir sie schlagen", so der Wortlaut bei einem Wahlkampftreffen in Paris mit Blick auf die politische Gegenpartei.Einer Umfrage des Instituts Ifop-Fiducial zufolge kann Macron bei der zweiten Runde der Wahl mitder Stimmen rechnen. Le Pen käme somit aufDerzeugte zuletzt ebenfalls von leichter Zuversicht. Seit dem 25. April setzte allerdings einein. Der Widerstand beiPunkten wurde, aberDie Folge ist damit auch im Euro Stoxx 50 eine. Diese könnte ihn bisPunkte zurückwerfen. Es empfiehlt sich daher (wie in jeder Marktphase) dieweiter nachzuziehen.In Frankreich beginnt nun diezwischen Macron und Le Pen. Die Prognosen sprechen bislang zwar noch für Macron. Daskennen werden wir es aberbinnen sechs Handelstagen sprechen eine deutliche Sprache. Nämlich die der...Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html