Euro Stoxx 50 (spezial): Konsolidierung, Bearish-Harami & Oberes Bollinger-Band

Intakter Aufwärtsmodus seit Dezember 2016

seit Dezember 2016 Konsolidierung, Bearish-Harami & Oberes Bollinger-Band

„Bienvenue“. Nach der Wahl ist vor der Wahl. Der neue französische Staatspräsident muss sich nun bereits bei deraufs Neue beweisen.Diese wird die erste richtige. Schweißtreibende und fordernde parteipolitischeliegt nun vor ihm. Das gestrige Ergebnis in Frankreich sorgte fraglos fürauf dem „Alten Kontinent“.Aber wie reagieren eigentlich die europäischen Aktienindizes? Allen voran der? Aktuell bildet sich hier eine charttechnische „“-Formation aus.Nachdem am Freitag noch dererklommen wurde, scheint die allgemeine. Dasverläuft beiPunkten. Zudem fordert dieihren Tribut.Auch dertendiert im überkauften Bereich. Kurzfristig könnte das zuführen. Mittel- bis langfristig zeigt sich deraberEs empfiehlt sich daher (wie in jeder Marktphase) dieweiter nachzuziehen. Derwird beiPunkten relativ gut unterstützt. Darunter lauert das „“ beiPunkten.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html