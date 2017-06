Euro Stoxx 50 (spezial): Holzauge sei wachsam.. [...]

Richtungsweisendes Nadelöhr bei 3.650

Reißleinen bei 3.492

dersteht weiterhin vor einem großenDermacht es in der Tat sehr spannend. Die politischen Befürchtungen eines populistischen Rechtsrucks in Europa sind passé. Ein befürchtetes Ende der Eurozone sowie die Abschaffung der Gemeinschaftswährung sind vorerst ad-acta gelegt. In Frankreich setzt Präsident Macron seine politische Erfolgsstory bislang fort.Erfreuliche Wachstumsaussichten () lassen auch fundamental die Sonne scheinen.gleicht die aktuelle Lage nach wie vor dem einesSeit dembefindet sich der Index in einem. Damals lag das Hoch beiPunkten. Imhinkt er damit einem neuen Allzeit-Hoch massiv hinterher.Um überhaupt annähernd mal wieder in diese Sphären vorzustoßen, muss zunächst diegenommen werden. Der siebzehnjährige Abwärtstrend. Dieser verläuft bei rundPunkten.Derist dagegen. Dieser begann im September 2016 und wird beiunterstützt.Sollte nun das „"-Szenario eintreffen: Abprall an derund anschließendes Unterschreiten der, dann könnten auch diewieder angesteuert werden....