Euro – Schweizer Franken – Chance nutzen…

Die Aktie der Schweizer Nationalbank ist eine der heißesten Dinger, die man momentan handeln kann. Ein Ableger dafür ist aber der Euro zum Schweizer Franken. Denn die SNB-Aktie hängt wesentlich vom Franken ab. Ehe wir es aber noch einfacher machen, machen wir es erstmal kompliziert. Auch Syrien, Russland und der Franken hängen zusammen. Weil ein paar Oligarchen ihre Beteiligungen in der Schweiz reduzieren müssen und das indirekt Druck auf den Franken brachte. Alles klar? Dann ist der Schritt zu zwei Inlinern – ST0DD3 und ST01PT . Bei beiden ist die 1,22 auf der Oberseite die gefährlichere Grenze. Eine Spekulation ist es aber wert.Schauen wir ergänzend auf den großen Devisenmarkt präsentiert von der Commerzbank:

“Wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Und irgendwie scheint es mir, als hätte die EZB eben diesen Zeitpunkt verpasst. Nämlich genau dann, als die beiden Argumente Inflation und Wachstum so aussahen, als würden sie einen schnellen Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik gut rechtfertigen können. Der EZB ist die Inflationsentwicklung nach wie vor noch nicht nachhaltig genug, aber sie nahm in den letzten Monaten die solide wirtschaftliche Entwicklung und den positiven Ausblick, die einen Anstieg der Inflation wahrscheinlich machen, gerne als Argument für eine Reduzierung der Anleihekäufe und eine Diskussion rund um einen – wohlgemerkt sehr langsamen – Exit.

Jetzt haben aber in jüngster Zeit die Wirtschaftsindikatoren für den Euroraum eher enttäuscht. Die Einkaufsmanagerindizes haben sich von ihren Hochs Anfang des Jahres entfernt und signalisieren, dass sich die Wachstumsdynamik im ersten Quartal wohl etwas verlangsamen wird. Natürlich ist kein wirklicher Einbruch in Sicht, schließlich bleiben die Frühindikatoren auf hohen Niveaus. Aber sie geben den Tauben im EZB-Rat natürlich Futter für ihre vorsichtige Haltung im Hinblick auf den Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik. Nicht zu sprechen von den Risiken, die ein möglicher Handelskonflikt zwischen den USA und China aufgrund eines Stimmungsumschwungs am Markt für das globale Vertrauen und mögliche Auswirkungen auf die Realwirtschaft birgt. Der Markt scheint allmählich zu realisieren, dass die zuletzt eher enttäuschenden Wirtschaftsdaten für einen quälend langsamen Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik sprechen können. Der Euro reagiert – wie am Montag bei den Einkaufsmanagerindizes gesehen – bereits empfindlicher auf schwächere Daten aus der Eurozone. Das Wachstumsargument könnte bröckeln und mit ihm der Euro.

USD: Für den Dollar scheint wohl die Zinsdifferenz wieder eine Rolle zu spielen. Da die Fed im Zinserhöhungsmodus steht und sich schon seit langem von der jahrzehntelangen expansiven Geldpolitik sowie der Nullzinspolitik gelöst hat, stehen in der US Geldpolitik die Zeichen auf „Normalisierung“. Normalisierung in dem Sinne, dass die alten Muster wieder greifen: nicht die Schwankungen in den Inflationserwartungen bestimmen bei Leitzinsen, die bei null „verankert“ sind, den Realzins, sondern die Inflationserwartungen sind allmählich wieder verankert, so dass wie früher Schwankungen im Leitzins den Realzins bestimmen. So kann es sein, dass ein steigender Ölpreis letztlich zu einem Anstieg der 10-jährigen US-Treasury-Rendite führt (in Erwartung stärkeren Inflationsdrucks), der wiederum den Dollar insbesondere gegenüber Währungen wie Euro und Yen steigen lässt. Schließlich sind in diesen beiden Währungsräumen in erster Linie die Leitzinsen verankert – nämlich bei null. Denn selbst wenn der Exit aus der expansiven Geldpolitik in der Eurozone und in Japan diskutiert wird, wird es noch viele Quartale dauern, bis eine Erhöhung der Leitzinsen absehbar ist. Zumindest haben gestern offensichtlich einige Dollarbären kalte Füße bekommen, als die 10-jährige Rendite in den USA die 3%-Marke nahezu touchierte. EUR-USD notiert mittlerweile nur noch knapp über 1,22.

Quelle: Commerzbank, eigene Recherche