Euro-Schatz-Future (Weekly) - Alle Zeichen auf Kursgewinn

Alle Zeichen auf Kursgewinn





Beim Euro-Schatz-Future mehren sich die Anzeichen für eine anhaltende Aufwärtsbewegung.

Dafür spricht u. a. der Umstand, dass sich der Ende Juni erfolgte Rutsch unter die

Haltezone zwischen dem Hoch vom März 2016 bzw. dem Tief vom November 2016 bei 111,99/81

als Fehlausbruch erwiesen hat und der Abschluss einer großen, mittelfristig richtungsändernden

Toppformation damit noch einmal abgewendet wurde. Im Rahmen der anschließenden Aufwärtsbewegung

konnte der seit Jahresbeginn bestehende Abwärtstrend (akt. bei 112,09) überwunden

werden. Die Trendlinie stellt gleichzeitig die obere Begrenzung einer abwärtsgerichteten

Flaggenformation dar, die somit „bullish“ aufgelöst wurde und entsprechend für neue

Dynamik auf der Oberseite sorgen sollte. In dieselbe Kerbe schlagen auch die technischen

Indikatoren. Während der MACD kurz davor ist, auf Wochenbasis ein neues Einstiegssignal

zu generieren, ist der Stochastik längst auf „kaufen“ gedreht und besitzt zudem viel

Spielraum, um weitere Kursgewinne zu begleiten. Der nächste Widerstand in Form der

38-Wochen-Linie (akt. bei 112,22) sollte damit überwunden werden können. Anschließend

stellen die Hochs vom Juni 2017 bzw. Dezember 2016 bei 112,27/38 die nächsten Hürden

dar, bevor es endgültig wieder auf Rekordjagd gehen würde.





















Euro-Schatz-Future (Weekly)











































