Euro-Rallye gestartet

EUR/GBP: Trendwechsel vollzogen

von Maciej Gaj - 03.12.2020, 07:23 Uhr

Beim Währungspaar Euro (EUR) zum britischen Pfund (GBP) hat sich nach einer volatilen Stabilisierungsphase in den vergangenen Wochen ein klarer Trendwechsel eingestellt. In dieser Woche konnte sogar der vorausgegangene Abwärtstrend geknackt werden, womit nun ein Kaufsignal in greifbare Nähe gerückt ist.

Marktbeobachten und Analysten fallen bereits seit Wochen unmissverständliche Umschichtungen der Devisenhändler auf, besonders an Beliebtheit hat der Euro gegenüber zahlreichen Major-Währungen zugelegt. Im Falle des Währungspaares EUR/GBP hat sich im Bereich der markanten Unterstützung von 0,8864 GBP eine klare Aufwärtsbewegung eingestellt und reichte in dieser Woche sogar über den seit September bestehenden Abwärtstrend herüber. Dadurch könnte nun ein Kaufsignal folgen und eignet sich für den Aufbau von mehrwöchigen Lohn-Positionen.

Ausbruch geglückt

Solange der Bereich um 0,90 GBP nicht wieder unterschritten wird, stehen die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholungsbewegung an den nächsten Widerstand um 0,9148 GBP vergleichsweise gut. Bei fortgesetztem Kaufinteresse beim Euro könnte die Gemeinschaftswährung sogar an die Septemberhochs bei 0,9291 GBP anknüpfen, ehe wieder längere Gewinnmitnahmen einsetzen. Für diesen Fall kann ein Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ1RP1 erfolgen. Ein Rückfall unter das runde Niveau von 0,90 GBP würde allerdings Zweifel an der Nachhaltigkeit des Ausbruchs wecken. Abschläge zurück auf 0,8970 GBP und darunter auf dein Niveau von 0,8929 GBP kämen dann nicht mehr überraschend.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 0,9084 // 0,9105 // 0,9148 // 0,9219 Unterstützungen: 0,9033 // 0,9000 // 0,8970 // 0,8929

Fazit

Die Verlockung für ein Direktinvestment mit einem vorläufigen Ziel bei 0,9148 und darüber an den Septemberhochs bei 0,9291 GBP ist vergleichsweise hoch, sollte aber noch mit kleineren Handelsgrößen einhergehen. Als Investmentvehikel eignet sich beispielsweise das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ1RP1 besonders gut, weil dieser Schein mit einem Hebel von 51,5 ausgestattet ist. Das ermöglicht Anlegern bei vollständiger Ideenumsetzung eine Rendite von 125 Prozent. Der Schein dürfte an der ersten Zielmarke bei 2,91 Euro notieren, an den Septemberhochs entsprechend bei 4,52 Euro. Eine Verlustbegrenzung ist nicht höher als zunächst 0,90 GBP anzusetzen, daraus ergibt sich ein möglicher Ausstiegskurs von 0,90 Euro im vorgestellten Zertifikat.

Strategie für steigende Kurse WKN: VQ1RP1

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,96 - 1,98 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 0,8882 GBP

Basiswert: EUR/GBP KO-Schwelle: 0,8882 GBP

akt. Kurs Basiswert: 0,9062 GBP Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,52 Euro Hebel: 51,5

Kurschance: + 125 Prozent Quelle: Vontobel

