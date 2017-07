Euro-Rally – was bisher geschah…

Sind die Märkte jetzt heiß gelaufen?” war die Frage bei NTV im Juni . Unsere Antwort war ganz klar “JA”, weshalb wir vehement auf Absicherung und Short-Produkte hingewiesen hatten. Der DAX hat seit dem Rekord einiges an Boden verloren, dabei notieren die US-Märkte sehr fest. Zugegeben, wir hatten nicht den starken Euro als Auslöser der Korrektur auf dem Schirm, rechnen aber nun mit einer Pause der Euro-Rally. Dazu stellen wir die ausführliche und lesenswerte Einschätzung der Commerzbank vor. Wie es mit Zinsen, Euro und US-Aktien wie Tesla, Apple oder Nvidia im Sommer weitergehen könnte, schauen wir uns am Montag im Webinar bei onemarkets an.

Unsere Strategie mit Blick auf unsere Absicherungsserien aus Mai, Juni und Juli: Aus den DAX-Produkten Teilgewinne mitnehmen oder die Position schließen und in einen Short auf den Dow Jones oder NASDAQ drehen. Unsere Auswahl: HW2DHE (handelbar über gettex) auf den DJI und PR6ECY auf die US-Techs. Für unsere Strategie “Euro-Short” empfehlen wir die Knock-Outs zum US-Dollar TD9WQY , Pfund (DL5V2S) und Franken (PR7HVR).

Nun die Einschätzung der Commerzbank-Experten:

“EUR-USD hat die 1,15 hinter sich gelassen und nimmt Kurs auf die 1,20. Doch wie nachhaltig ist die Aufwertung der Gemeinschaftswährung? Der Schwenk der EZB hin zu einem vorsichtigen Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik dürfte inzwischen größtenteils eingepreist sein. Wir halten daran fest, dass EUR-USD in den kommenden Monaten noch einmal abwärts korrigiert.

Gut zweieinhalb Jahre lang handelte EUR-USD stabil zwischen 1,05 und 1,15. Gestern scheint das Währungspaar den Handelskanal nachhaltig nach oben verlassen zu haben, nachdem die EZB die Hoffnung des Marktes auf eine weitere Reduzierung der Anleihekäufe im Herbst nicht trüben konnte. Doch der Schwenk der EZB hin zu einem vorsichtigen Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm dürfte jetzt größtenteils eingepreist sein. Denn der Euro-schwächende Effekt des EZB-Anleihekaufprogramms könnte sich laut unserem G10-Faktormodell nur auf ca. 5% belaufen haben Und um eben diesen Wert hat der handelsgewichtete Euro (auch laut dem Faktormodell) seit Anfang April ungefähr aufgewertet, nachdem er seit Anfang 2016 mehr oder weniger seitwärts gehandelt hatte.

Seit Anfang April konnte der Euro von der französischen Präsidentschaftswahlen (23. April/ 7. Mai) ebenso profitieren wie von diversen Skandalen im Weißen Haus, die den Anfang vom Ende des Trump-Dollars (also der Hoffnung auf einen Kick-Start der US-Wirtschaft und Inflation durch umfangreiche Konjunkturmaßnahmen) einläuteten. Und zuletzt sorgte Draghi selbst mit seiner Rede im portugiesischen Sintra für Euro-Optimismus. Diese wurde vom Markt als Signal gesehen, dass die EZB einen Ausstieg aus ihrem Anleihekaufprogramm anpeilt, was ein erster Schritt hin zu einer Normalisierung der ultraexpansiven Geldpolitik wäre. Dabei sind die politischen EUR-Treiber (Frankreich-Wahl und Trump) gar nicht unbedingt isoliert vom geldpolitischen Treiber (Tapering-Spekulationen) zu sehen. Lange wurde die EZB als eine Art Lückenfüller gesehen, deren expansive Geldpolitik die strukturpolitischen Mängel der Eurozone überdecken soll. Seit dem Frühjahr mehren sich aber die Anzeichen, dass der politische Wille für eine verstärkte Kooperation in der Eurozone zunimmt. Damit sinkt das Risiko, dass die strukturpolitischen Schwächen des Euroraums kurzfristig zum Problem werden, vor allem auch weil sich das konjunkturelle Umfeld deutlich aufgehellt hat. Der Weg ist frei für einen, wenn auch nur vorsichtigen Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik und damit einem stärkeren EUR.

Doch das sind alles Faktoren, die den Euro schon vor der EZB-Sitzung unterstützt haben, also schon größtenteils eingepreist waren. Und die nach der Sitzung tendenziell niedrigeren Staatsanleiherenditen signalisieren auch nicht gerade, dass der Markt in seinen Erwartungen zu schnell voranspurtet und übertriebene Zinserhöhungserwartungen hegt. Warum ist also der Euro nach der EZB-Sitzung noch einmal so stark gestiegen? Nachdem die 1,15er-Marke in EUR-USD so lange gehalten hat, haben wohl viele Marktteilnehmer befürchtet, dass die EZB den Bruch der 1,15 nicht unkommentiert lässt. Doch genau das ist passiert. Die Schlussfolgerung Draghis auf eine Frage nach dem Euro-Anstieg war klar: Die Finanzierungsbedingungen bleiben weitgehend unterstützend. Übersetzt auf den Wechselkurs (den Draghi selbstverständlich nicht direkt kommentiert) bedeutet das, dass die EZB in der zuletzt beobachteten EUR-Aufwertung noch keine übermäßige Straffung sieht. EUR-USD-Händler, die sich aus Angst vor der EZB noch zurückgehalten hatten, haben ihre Vorsicht fallen lassen und den EUR noch einmal nach oben getrieben.

Doch das dürfte es jetzt auch erst einmal gewesen sein. Mit Blick auf den Euro warten Marktteilnehmer jetzt auf Draghis Auftritt in Jackson Hole (24.-26.8.). Sollte er da kein weiteres Zurückfahren der monatlichen Anleihekäufe signalisieren, wäre im Euro Katerstimmung angesagt. Bis dahin könnte aber wohl nur eine überraschende, deutliche Verschlechterung der Konjunktur- und insbesondere Inflationsdaten den Euro-Optimismus stoppen. Oder ein überraschend deutliches Anziehen der Inflation in den USA, die die Hoffnung auf Zinserhöhungen der Fed wieder auferstehen lässt. Doch damit rechnen wir erst gegen Jahresende, schließlich dürfte die Fed im September tatsächlich erst einmal eine Zinspause einlegen. Aufgeschoben ist jedoch nicht aufgehoben und die von uns erwartete Fortsetzung des Zinserhöhungszyklus der Fed im Dezember sollte den USD durchaus noch einmal unterstützen. Ein dauerhafter Abschied von EUR-USD-Niveaus unter 1,15 ist deshalb unwahrscheinlich.”

Quelle: Commerzbank, eigene Recherche