Euro Mangenese: Chvaletice-Projekt erhält wichtigen Umweltbescheid

Der Strom der positiven Nachrichten von der kanadischen Mangan-Gesellschaft Euro Manganese (TSX-V / ASX EMN / WKN A2N6V9) reißt nicht ab. Nachdem man erst gestern die Zusage von Investitionsförderung durch den tschechischen Staat gemeldet hatte kann das Unternehmen nun den Erhalt eines wichtigen Umweltentscheids bekanntgeben!



Wie Euro Manganese nämlich mitteilte, hat man in Bezug auf das Schutzgebietsnetz Natura 2000 der Europäischen Union die Mitteilung erhalten, dass nicht davon auszugehen ist, dass das Mangan-Projekt Chvaletice schädliche Auswirkungen auf wertvolle und bedrohte Schutzgebiete haben wird.



Diese Bewertung wurde von der Regionalbehörde Pardubice bekanntgegeben, die auch für die Umweltverträglichkeitsprüfung des Projekts zuständig ist sowie für die Verwaltung und Beachtung der zahlreichen tschechischen und europäischen Gesetze, Regularien und Standards verantwortlich ist – jene eingeschlossen, die sich auf Natura 2000 und die tschechischen Gesetze beziehen – die den Schutz bedrohter Tierarten und deren Lebensräume betreffen.





Die Entscheidung folgt auf die Zusage der tschechischen Regierung, für das Chvaletice-Projekt Investitionsförderung zu gewähren, die sich in Form von Steuergutschriften auf ca. 470,3 Mio. tschechische Kronen (rund 27,3 Mio. CAD) belaufen könnten.Damit hat Euro Manganese in den letzten Tagen nicht nur wichtige Puzzleteile in der Entwicklung des Chvaletice-Projekts erfolgreich eingepasst, sondern es zeigt sich auch, dass das Unternehmen sein riesiges Recycling-Projekt trotz der noch immer auf Grund der Coronakrise geltenden Beschränkungen vorantreiben kann!Denn auf Chvaletice will Euro Manganese das für Lithium-Ionen-Batterien und damit die Elektromobilität benötigte Metall aus Abraumhalden einer Mine aus der Sowjetzeit gewinnen, was den Vorteil hat, dass kein Bergbau nötig ist und damit nicht nur kein Umweltschaden angerichtet wird, sondern im Gegenteil der Standort sogar „bereinigt" wird.Laut Jan Votava, dem Geschäftsführer der tschechischen Tochter des Unternehmens Mangan Chvaletice s.r.o. zeigt die jüngste Bewertung in Bezug auf Natura 2000 einmal mehr, dass das Chvaletice-Projekt ideal für eine solche Abraum-Recycling-Initiative geeignet ist. Man arbeite akribisch daran, bei der Planung und dem Entwurf des Projekts die höchsten, internationalen Umwelt- und Sozialstandards einzuhalten, so der Manager.