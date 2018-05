Euro-Lira: Sell in May and go away?

Der alten Börsenweisheit nach, die statistisch gesehen keine vielversprechende Performance anbietet, konnte sich in diesem Monat im EUR/TRY sich sehen lassen. Die türkische Lira hat trotz der Intervention der Zentralbank in diesem Monat rund 10 % eingebüßt. Dies verdeutlicht nochmal die Dringlichkeit des geldpolitischen Eingriffs.

50-%-Fibonacci-Retracement steht auf der Kippe

Die Beschleunigung des Trendverlaufs konnte vor drei Handelstagen mit dem Durchbruch an der Trendoberseite bei 5,33 TRY bestätigt werden. Die rasche Übernahme des hier zusammenfallenden 50-%-Retracements und der horizontalen Widerstandslinie führte zu einen weiteren Anstieg des Euros. Nun könnte durch den Eingriff der Notenbank die türkische Lira beflügelt werden. Aktuell bemühen sich die Bären um die Übernahme der 5,33TRY. Gelingt dies, könnte es zu weiteren Abverkäufen kommen. Hierfür müsste der EURTRY die Handelswoche zumindest mit einem Schlusskurs unterhalb der genannten Chartmarke bei 5.33 TRY verlassen.

EUR/TRY Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform