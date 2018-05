Bonn (www.aktiencheck.de) - Wie schon in den Tagen zuvor ergab sich gestern für den Euro kein klares Bild, berichten die Analysten von Postbank Research.

Auch die politische Unsicherheit in Italien habe für keinen eindeutigen Impuls gesorgt. So hätten gestern gegenüber US-Dollar (+0,2% auf 1,1774 USD) und Britischem Pfund (+0,1% auf 0,8774 GBP) moderate Kursgewinne zu Buche gestanden. Hingegen habe die Gemeinschaftswährung im Vergleich mit dem Schweizer Franken 0,3% auf 1,1693 CHF eingebüßt. Letzteres könnte angesichts der Italien-Problematik als typische Fluchtbewegung in sichere Häfen interpretiert werden. Hiervon profitiere aber üblicherweise auch der Japanische Yen, zu dem der Euro gestern zum europäischen Handelsschluss jedoch nahezu unverändert zum Vortag bei 130,71 JPY notiert habe. (23.05.2018/ac/a/m)