Euro: Kampf um wichtige Unterstützung

von Manfred Ries

Euro vs. US-Dollar (Wochenchart): Der übergeordnete Trend zeigt abwärts.

Montag, 25. Oktober 2021





Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn hin interessant: ein Blick auf die …

…Devisen – heute soll es um das Währungspaar EUR/USD gehen; also um den Euro gegenüber dem US-Dollar. »Auf weitere Schwäche eingestellt«, so meine Einschätzung am 17. September an dieser Stelle. Der EUR-Kurs damals: 1,1769 USD. Zwischenzeitlich hat sich die Situation weiter zugespitzt und EUR/USD notierte am 13. Oktober bei 1,15244 USD. Damit steht jetzt auch die 1,16er-Preismarke zur Debatte: kann diese Schlüsselmarke den Verkaufsdruck aufhalten?

In der Vorwoche versuchte EUR/USD eine Stabilisierung, nachdem die Unter-Indikatoren für die Industrie im EUR-Raum besser ausfielen als erwartet. Doch die Gesamtstimmung innerhalb der EUR-Zone hat sich auch im Oktober erneut eingetrübt; davon spricht der Einkaufsmanagerindex von IHS Market: dieser fiel stärker als von uns Volkswirten erwartet. Hintergrund: Die Industrie leidet derzeit unter Materialmangel (Stichwort: Chip-Produktion) wie auch unter steigenden Rohöl-Preisen (wir berichteten).

Wie gehts weiter? Die Gesamtsituation stellt sich kritisch dar: für den EUR. Nach mehr als einem Jahr im Aufwärtstrend, dreht die 200-Tagelinie zunehmend gen Süden ab: ein ernstzunehmendes Signal für einen bevorstehenden (mittelfristigen) Abwärtstrend. Die Kursmarke bei 1,16 USD bezeichne ich als wegweisend: ein signifikanter Durchbruch nach unten würde die Situation verschärfen. Der nächste charttechnische Halt würde ich in diesem Falle im Bereich der 1,14er-Kursmarke ausmachen. Für einen Richtungswechsel wäre schon ein Sprung über den MA(200), aktuell bei 1,1916 USD verlaufend, vonnöten. EUR/USD am Montag, 25. Oktober, im abendlichen Handel: 1,1614 USD (-0,3%).

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Wochenverlauf. Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

