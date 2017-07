Euro-Dollar – jetzt greifen die Mutigen zu

Mario Draghi kündigt die Wende in der EZB-Politik ganz sanft an, die US-Politik schwächelt dagegen leicht. Der Euro ist in der Oberhand, doch seit Jahren geht es hin und her, wenn man denkt, der eine sei vorn, schlägt der andere zurück. Deshalb – Inliner mit Barrieren oberhalb der 1,16 Dollar und nach unten mit reichlich Puffer sind ausgesprochen attraktiv finden wir.bietet 55 Prozent Rendite bei Barrieren von 1,00 und 1,18 – Laufzeit Oktober. Das Papier ist also de facto ein Stay-Low-Schein, es interessiert nur die Oberseite. Ebenfalls interessant ist der Inliner DM2CS5 mit 1,02 und 1,20. Weitere Trading-Produkte auf Euro-Dollar haben wir für Sie gefunden, doch die Inliner sind schon sehr attraktiv, vor allem, da Franz-Georg die massive Chartbarriere bei 1,14/1,15 erläutert hat. Hier die Aufzeichnung seines Webinars.

Wer mit Knock-Outs auf einen Rücksetzer des Euro spekulieren möchte, greift zum Turbo-Bear PR5EP6 (Hebel 27 ! ) oder dem Turbo-Bear TD9WQY mit Hebel 9 und unbegrenzter Laufzeit. Als Ergänzung verweisen wir auch auf die Aufzeichnungen der Finanzmarktrunde und “Euer Egmond”…

Finanzmarktrunde - hier

Euer Egmond - hier