Euro-Dollar – jetzt greifen die Mutigen zu

Mario Draghi kündigt die Wende in der EZB-Politik ganz sanft an, die US-Politik schwächelt dagegen leicht. Der Euro ist in der Oberhand, doch seit Jahren geht es hin und her, wenn man denkt, der eine sei vorn, schlägt der andere zurück. Deshalb – Inliner mit Barrieren oberhalb der 1,16 Dollar und nach unten mit reichlich Puffer sind ausgesprochen attraktiv finden wir.bietet 55 Prozent Rendite bei Barrieren von 1,00 und 1,18 – Laufzeit Oktober. Das Papier ist also de facto ein Stay-Low-Schein, es interessiert nur die Oberseite. Ebenfalls interessant ist der Inliner DM2CS5 mit 1,02 und 1,20. Weitere Trading-Produkte auf Euro-Dollar haben wir für Sie gefunden, doch die Inliner sind schon sehr attraktiv, vor allem, da Franz-Georg die massive Chartbarriere bei 1,14/1,15 erläutert hat. Hier die Aufzeichnung seines Webinars.

Wer mit Knock-Outs auf einen Rücksetzer des Euro spekulieren möchte, greift zum Turbo-Bear PR5EP6 (Hebel 27 ! ) oder dem Turbo-Bear TD9WQY mit Hebel 9 und unbegrenzter Laufzeit. Als Ergänzung blicken wir mit Chartanalysen-Online sauf das große Bild:

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 14.07.2017:

STEIGEND Fallend WKN DGV3E6 DM2H9R Basispreis 11.325 13.325 Knock-out-Level 11.325 13.325 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM2RUF CY1W72 Basispreis 2160 2550 Knock-out-Level 2160 2550 Laufzeit 29.09.2017 22.06.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN CY0XKK DM2R7C Basispreis 1175 1600 Knock-out-Level 1175 1600 Laufzeit 16.06.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN DM0S5D HU61YK Basispreis 0,94 1,20 Knock-out-Level 0,94 1,20 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Ideen EUR/USD

