Euro-Dollar – jetzt greifen die Mutigen zu

Mario Draghi kündigt die Wende in der EZB-Politik ganz sanft an, die US-Politik schwächelt dagegen leicht. Der Euro ist in der Oberhand, doch seit Jahren geht es hin und her, wenn man denkt, der eine sei vorn, schlägt der andere zurück. Deshalb – Inliner mit Barrieren oberhalb der 1,16 Dollar und nach unten mit reichlich Puffer sind ausgesprochen attraktiv finden wir.bietet 87 Prozent Rendite bei Barrieren von 0,96 und 1,16 – Laufzeit September. Das Papier ist also de facto ein Stay-Low-Schein, es interessiert nur die Oberseite. Gleiches gilt bei der, Laufzeit Oktober, Oberseite sogar mit 1,18er-barriere. Weitere Trading-Produkte auf Euro-Dollar haben wir für Sie gefunden, doch die Inliner sind schon sehr attraktiv, vor allem, da Franz-Georg die massive Chartbarriere bei 1,14/1,15 erläutert hat. Hier die Aufzeichnung seines Webinars.

Papier Nummer zwei mit WKN DE000DM2CR41 wandert übrigens am Mittwoch auch in unser Favoritendepot. Dort zahlt sich ebenso wie im Defensivdepot unsere zuletzt vorsichtige Vorgehensweise aus, ebenso wie im Ayondo-Gastdepot sind wir auf Rekordlevels. Das soll so bleiben, wir agieren mit Augenmaß.

Für Devisen-Fans spannend: Die HSBC und Jörg Scherer veranstalten am Donnerstag das Webinar ”Das 2. Halbjahr aus technischer Sicht – Aktien, Gold und EUR/USD im Chart-Check”. Wir haben am Donnerstag “Webinar-frei” und verweisen gerne auf die Anmeldung…