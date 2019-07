Euro-Bund Future: Ein weiterer Meilenstein

Der Gradmesser für den Wert der deutschen Bundesanleihe Euro-Bund Future hat zu Beginn dieser Woche sein nächstes Ziel nahezu abgearbeitet, damit rückt nun die mittelfristige Zielmarke unmittelbar ins Visier. Bestehende Long-Positionen sollten nun ein Stück weit enger abgesichert werden.

Der aktuelle Aufwärtstrend besteht schon etliche Jahre und startete kurz nach dem Crash in 2008. Bis heute hat der Wert der deutschen Bundesanleihe gut 236 Prozent an Wert zugewonnen und sich zu Beginn dieser Handelswoche an die zuletzt favorisierte Kursmarke von rund 175 Euro herangearbeitet. Zwar fehlen noch einige Cents bis zu diesem Niveau, bei der vorliegenden Kursstärke dürfte dies jedoch nur eine Frage von wenigen Stunden werden. Trotzdem sollten Investoren auf dem vergleichsweise hohen Kursniveau nicht vergessen, bei bestehenden Long-Positionen ihre Stopps nachzuziehen.

Ein Long-Investment auf dem aktuellen Niveau birgt naturgemäß erhöhte Gefahren, trotzdem ist die mittelfristige Zielzone bei 182,37 Euro beim Euro-Bund Future angesiedelt. Einen kurzen Dämpfer sollten Investoren aber bei 175 Euro einkalkulieren, diese könnten sich aber als günstige Einstiegschance darstellen. Ein vernünftiges Stopp-Niveau bei frischen sowie bestehenden Positionen kann die Marke um 170 Euro bilden. Dreht der Bund Future hingegen auf der Stelle und fällt unter das Niveau von mindestens 167,80 Euro zurück, bestünde die Gefahr eines Testes des vorliegenden Aufwärtstrends um 165 Euro. Größere Abwärtsrisiken dürften sich hingegen erst bei einem Trendbruch und Unterschreiten von 158,75 Euro einstellen.

Euro-Bund Future (Monatschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 174,92 // 175,00 // 175,10 // 176,21 Unterstützungen: 172,91 // 171,25 // 171,07 // 168,69

Fazit

Oberhalb der runden Marke von 175 Euro könnte der Euro-Bund Future in seine finale Rallyephase zum 138,2 % Fibonacci-Retracement bei 182,37 Euro übergehen. Für diesen Fall kann auf den letzten Metern aber noch ein finales Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VN98G6 erfolgen, wodurch eine Renditechance von gut 100 Prozent erzielt werden kann. Als Verlustbegrenzung wird das Niveau um 170 Euro angepeilt, das entspricht im vorgestellten Schein einem Ausstiegskurs von 2,95 Euro. Das Ziel des Scheins liegt hingegen bei 15,32 Euro, aus den letzten beiden Kennzahlen ergibt sich hierdurch ein attraktives CRV von 1,8 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: VN98G6

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,39 - 7,41 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 167,04 Euro

Basiswert: Euro-Bund Future KO-Schwelle: 167,04 Euro

akt. Kurs Basiswert: 174,44 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 15,32 Euro Hebel: 23,53

Kurschance: + 107 Prozent Quelle: Vontobel

