Euro Bund-Future lässt Federn

10-Jahresrenditen mit leichter Erholung

der übergeordnete Aufwärtstrend deswurde zuletzt deutlich verlassen. Bei 179,67 erfolgte dann der Turnaround. Das aktuelle Ergebnis daraus ist ein „“ sowie in Rückgang um knapp 4 Prozentpunkte.Das übergeordnete Gesamtbild wurde dadurch starkGemäß Aussagen der EZB und dessen Präsident Mario Draghi wird wohl die „“ morgen nochmal geöffnet. Auch dieder 10jährigen deutschen Staatsanleihen befinden sich weiterhin im nachhaltigen Abwärtssog, konnten aber zuletzt ein wenig Boden gut machen.Es ist weiterhin von deutlichenzwischen US-Treasuries und deutschen Bundesanleihen auszugehen. Hier beträgt der Spread aktuell knapp 2,4 Prozentpunkte.Die Europäische Zentralbank wird wohl auch unterihren expansiven Kurs weiter fortführen.Der „“ sieht Leitzinsanhebungen erst vor, wenn selbsttragendes Wachstum einsetzt. Die Zinsen werden dann erhöht. Aber nicht, um etwa die Wirtschaft zu verlangsamen, sondern um dann unnötige Erleichterungen der Vergangenheit zu beseitigen.hat der Euro Bund-Future die Supportlinie bei 174,05 gerissen.signalisiert der MACD allerdings schon wieder Erholungspotential nach oben. Die Slow-Stochastik zeigt überverkauft. Fundamental kann man weiterhin von „“ in Europa ausgehen:undDas ist auch der Nährboden für weiter fallende Renditen und einem wieder in Richtung 176,00 – 178,00 tendierenden Euro Bund-Future.





