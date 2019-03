Euro Bund-Future (spezial): Doppel Null & Japanische Verhältnisse

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Euro Bund-Future im Aufwärtsm odus

im 10-Jahresrenditen im freien Fall

der übergeordnete Aufwärtstrend deswurde zuletzt deutlich verlassen. Beierfolgte dann der Turnaround. Das finale Ergebnis daraus ist das aktuelle „Steigende Dreieck“.Das übergeordnete Gesamtbild wird zunehmendGemäß Aussagen der EZB und dessen Präsident Mario Draghi werden Zinsschritte nach oben in diesem Jahr gänzlich ausbleiben. Frühestenskann mit einer moderaten Anhebung gerechnet werden.Fakt ist zudem dass die Renditen dersich im nachhaltigen Abwärtssog befinden.Es ist weiterhin von deutlichen Zinsunterschieden zwischen US-Treasuries und deutschen Bundesanleihen auszugehen. Hier beträgt der Spread aktuell knappDie Europäische Zentralbank wird frühestens 2020 die erstevornehmen. Der „“ sieht Leitzinsanhebungen erst vor, wenneinsetzt.Die Zinsen werden dann erhöht. Aber nicht, um etwa die Wirtschaft zu verlangsamen, sondern um dann unnötige Erleichterungen der Vergangenheit zu beseitigen. Der seit zwei Jahren befürchtete „“ wird daher auch 2019befindet sich der Euro Bund-Future in einem klassischen „“. Markttechnisch signalisiert derein. Diezeigt sich neutral. Und das trotz des fulminanten Anstiegs des Euro Bund-Futures in den letzten zwei Wochen.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/