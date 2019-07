Euro-Bund Future: Mit kleiner Delle in dieser Woche

Der Gradmesser für den Wert der deutschen Bundesanleihe Euro-Bund Future markierte auch in dieser Woche wieder ein frisches Rekordhoch, scheint aber etwas an Durchzug zu verlieren. Bestehende Long-Positionen sollten nun sehr viel enger abgesichert werden.

Schon seit Jahren schraubt sich der Wert der Bundesanleihe Euro-Bund Future stetig nach oben und markierte zuletzt bei 174,05 Euro seinen bisherigen Höhepunkt. Dabei erfreut sich der Wert noch immer großer Beliebtheit unter Investoren, hierfür spricht ein Wertzuwachs in der Spitze von gut 6,46 Prozent allein in diesem Jahr. Die zuletzt favorisierten Long-Positionen sollten nichtsdestotrotz aber merklich enger abgesichert werden, die aktuelle Wochenkerze könnte unter Umständen einen Hinweis auf eine kurzzeitige Verschnaufpause liefern. Ansonsten bleibt die Long-Variante bei dieser Anlageklasse weiter zu favorisieren.

Aus der technischen Betrachtung kann ein möglicher Stopp bei bestehenden Long-Positionen nun auf 167,82 Euro angehoben werden (konservativ). Ob die runde Marke bei 175,00 Euro als nächstes Ziel noch in dieser Woche erreicht wird, bleibt anhand der aktuellen Wochenkerze zunächst fraglich. Die maximale Ausdehnung der laufenden Rally kann jedenfalls auf 182,37 Euro beim Euro-Bund Future begrenzt werden. Bei einer direkten Trendwende findet die Bundesanleihe an dem Trendkanal sowie der Marke von 166,80 Euro einen potenziellen Halt vor. Darunter liegt um 158,70 Euro eine sehr breite Unterstützungsbasis vor, damit würde jedoch ein Aufwärtstrendbruch einhergehen.

Euro-Bund Future (Monatschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 174,05 // 175,00 // 175,10 // 176,21 Unterstützungen: 171,07 // 168,69 // 167,00 // 166,54

Fazit

Als übergeordnetes Ziel beim Euro-Bund Future liegt das Niveau von 182,37 Euro auf der Hand. Vorher muss sich das Barometer jedoch an 175,00 Euro beweisen. Wer will, kann über eine Investition beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ST8CVR somit insgesamt noch 125 Prozent Renditeherausholen. Als Verlustbegrenzung sollte das Niveau von zunächst nicht höher als 167,82 Euro gewählt werden. Bestehende Long-Positionen können über selbiges Niveau abgesichert werden. Im vorliegenden Zertifikat ergibt sich somit ein Zielbereich von 16,77 Euro, als Verlustbegrenzung ist das Niveau von 2,22 Euro zu nennen.

Strategie für steigende Kurse WKN: ST8CVR

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,37 - 7,38 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 165,628 Euro

Basiswert: Euro-Bund Future KO-Schwelle: 165,628 Euro

akt. Kurs Basiswert: 172,97 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 16,77 Euro Hebel: 23,44

Kurschance: + 125 Prozent Quelle: Société Générale

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

