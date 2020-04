Euro-Bund Future grenzt Tiefs ein

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Gradmesser für den Wert der deutschen Bundesanleihe Euro-Bund Future läuft seit knapp einem Jahr grob seitwärts. Die jüngsten Tiefs fallen aber zunehmend höher aus und lassen auf einen möglichen Ausbruchsversuch schließen.

Der Euro-Bund Future (BuFu) befindet sich ohne Frage in einem langfristigen Aufwärtstrend, dieser wurde nur partiell durch einige Konsolidierungen unterbrochen, wie sie zuletzt 2016/2017 zu sehen war. Eine ähnliche Situation hat sich Mitte letzten Jahres eingestellt, das Barometer läuft zwischen 167,75 und grob 176,00 Euro grob seitwärts. Die letzte Monatskerze mit den langen Schatten auf der Ober- und Unterseite spiegelt dabei aber nur die Volatilität des März-Crash wider und hat nur wenig Aussagekraft. Entscheidender ist das aktuelle Kursbild der Monatskerze mit dem langen Schatten auf der Unterseite. Unter das Niveau von 170,00 Euro ging es dabei nicht, aktuell versuchen Bullen den BuFu im oberen Bereich zu stabilisieren. Genau dieses Bild liefert aber eine gute Ausgangslage und gleichzeitiges Sprungbrett für einen erneuten Anstiegsversuch zurück an 176,00 Euro. Ohnehin bleibt auf mittelfristiger Basis das Seitwärtspotenzial aufgrund des sich nähernden Aufwärtstrendkanals beschränkt, sodass noch in diesem Jahr frische Höchststände erzielt werden könnten.

Zunächst neutral unterwegs

Solange das Barometer zwischen 167,75 und 176,00 Euro notiert, ist die Ausgangslage als neutral zu bewerten. Ein möglicher Hinweis für einen Gipfelsturm liefert hingegen ein Wochenschlusskurs oberhalb von 173,00 Euro. Aber erst oberhalb von 176,00 Euro legt die Wahrscheinlichkeit auf einen Test der aktuellen Jahreshochs bei 179,31 Euro merklich zu und eröffnet Investitionsmöglichkeiten auf der Long-Seite. Hierzu kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC8PEG zurückgegriffen werden. Ein Bruch der markant Unterstützungszone zwischen 165,00 und 167,75 Euro würde allerdings auf mittel- bis langfristiger Basis zu größeren Verlusten führen, in diesem Fall müssten Abgaben auf grob 155,00 Euro einkalkuliert werden. Damit würde allerdings gleichzeitig der langfristige Trend einen Bruch erleiden.

Euro-Bund Future (Monatschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 173,48 // 175,89 // 177,28 // 179,31 Unterstützungen: 170,60 // 170,00 // 167,75 // 165,00

Fazit

Als Einstiegsbedingung gilt erst ein nachhaltiger Monatsschlusskurs oberhalb von 176,00 Euro. Nur dann lässt sich mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Rücklauf zurück an die Jahreshöchststände von 179,31 Euro ableiten und über ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC8PEG überproportional profitieren. Die Gesamtrendite beliefe sich in diesem Fall auf bis zu 80 Prozent, der Schein dürfte entsprechend bei 6,15 Euro notieren. Als Verlustbegrenzung sollte in diesem Szenario ein Niveau von zunächst 173,50 Euro nicht überschritten werden, dies macht einen Ausstiegskurs im Zertifikat bei 0,34 Euro notwendig. Solange die aktuelle Handelsspanne aufrechterhalten wird, ist das Barometer in seiner Konsolidierung als neutral zu bewerten.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC8PEG

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,84 - 2,91 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 170,0189 Euro

Basiswert: BUND Jun20 KO-Schwelle: 170,0189 Euro

akt. Kurs Basiswert: 172,31 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 6,15 Euro Hebel: 60,5

Kurschance: + 80 Prozent Quelle: Morgan Stanley

