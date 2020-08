Euro-Bund Future: Was sagt der Chart?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Gradmesser für den Wert der Deutschen Bundesanleihe Euro-Bund Future (BuFu) stellt Investoren auf eine langwierige Probe, seit Monaten kommt das Barometer praktisch nicht vom Fleck und tendiert grob seitwärts. Nun naht das Monatsende und somit auch die nächste Kerze auf Monatsbasis. Doch kann diese überhaupt überzeugen oder stellt das einen weiteren Baustein in der übergeordneten Seitwärtsbewegung dar?

Auf jeden Fall lässt sich langfristig eine klare Aufwärtstendenz erkennen, diese reicht bereits auf das Jahr 2007 zurück und brachte zu Beginn dieses Jahres im Zuge der Corona-Krise eine Kursspitze bei 182,25 Euro hervor. Über den Höchststand aus 2019 bei 178,83 Euro kam der Index jedoch nicht nachhaltig hinweg, tendenziell begrenzt seit etwas mehr als einem Jahr eine leicht abfallende Trendlinie das Handelsgeschehen auf der Oberseite. An dieser klebt der Index sprichwörtlich fest, vermocht ihn aber per Monatsschlusskurs noch nicht zu überwinden. Auch befindet sich die gesamte Handelsspanne in der vorherigen Monatskerze wieder. Aus einem anfänglich bullischen Hammer ist somit schon wieder ein Spinning Top geworden und birgt Chancengleichheit für gleich beide an der Börse agierenden Marktmächte.

Ausgangslage unverändert

Im Prinzip könnte an dieser Stelle der Text der letzten technischen Besprechung zum BuFu einfach eingefügt werden, weder Bullen noch Bären konnten deutliche Akzente setzen. Für ein mustergültiges Kaufsignal in Richtung der Hochs aus 2019 bei 178,83 Euro muss ein Kurssprung mindestens über 178,00 Euro gelingen. Darüber könnte schließlich die diesjährige Kursspitze bei 182,25 Euro in den Fokus der Marktteilnehmer geraten. Auf der Unterseite wird der BuFu durch das Niveau von 175,00 Euro vergleichsweise gut abgesichert, seit Jahresanfang kam es zu keinem Schlusskurs darunter. Sollte dieser Fall jedoch eintreten, kämen Abschläge zurück auf die Junitiefs bei 172,60 Euro rasch ins Spiel, darunter müsste noch einmal die größere Supportzone um 170,00 Euro als Unterstützung herhalten.

Euro-Bund Future (Monatschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

178,01 // 178,83 // 180,00 // 181,35

Unterstützungen:

176,15 // 175,00 // 172,60 // 170,00



Fazit

Um erfolgreich in einem Folgekaufsignal beim BuFu partizipieren zu können, sollte mindestens ein Monatsschlusskurs oberhalb von 178,00 Euro abgewartet werden. Nur hierdurch würde die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zurück an die 2019’er Hochs bei 178,83 Euro merklich zunehmen und sich für ein hochgehebeltes Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP691G anbieten. Bei Erreichen der genannten Zielmarke dürfte der Schein entsprechend um 1,97 Euro herum notieren, das entspricht einer möglichen Rendite-Chance von 45 Prozent. Eine Verlustbegrenzung kann im Einstiegsfall knapp unter dem Niveau von 176,90 Euro angesetzt werden.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VP691G

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

1,34 – 1,35 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

175,635 Euro

Basiswert:

Euro-Bund Future

KO-Schwelle:

175,635 Euro

akt. Kurs Basiswert:

176,96 Euro

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

1,97 Euro

Hebel:

131,9

Kurschance:

+ 45 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.