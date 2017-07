Euro-Bund Future: Rendite zieht an

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Nachdem das Anleihebarometer seit Mitte letzten Jahres mehrere Hochs über 165 Prozent markiert hatte, setzte in den letzten Tagen eine deutlich und schnell fallende Tendenz ein, welche es in die Nähe der nun bedeutenden Unterstützung um 160 Prozent brachte. Sollte dieses Niveau unterschritten werden, könnten weitere Abgaben folgen. Charttechnisch gesehen könnte sich auf kurze Sicht ein nächster Support um 155 Prozent ergeben, abgeleitet vom markanten Hoch von April 2015, bevor es auf weitere Sicht nach unten auf eine steigende Gerade, die seit dem Tief von Mitte 2008 angezeigt werden kann und aktuell um 142 Prozent verläuft, gehen könnte. Bei einer auf fallende Notierungen setzenden Position sollte stets ein risikobegrenzender Stoppkurs platziert werden, der in diesem Fall über dem dargestellten Widerstand um 162 Prozent platziert werden kann und sich somit knapp über dem letzten Zwischentief befindet.

Euro-Bund Future (Wochenchart in Prozent):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN VL2GY4) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Euro-Bund Future ausgehen, mit einem Hebel von 26,3 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 2,8 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 162,30 Prozent platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 4,25 Euro. Bei einem fallenden Euro-Bund Future könnte sich zunächst auf kurze Sicht ein Ziel um 155 Prozent ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt dann 3 zu 1.

Fallende Kurse Kennzahlen





WKN: VL2GY4

Akt. Kurs: 6,07 - 6,08 Euro

Basispreis: 166,553 Prozent



KO-Schwelle: 164,957 Prozent



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Short



Emittent: Vontobel

Basiswert Bund Future Sep 17

Kursziel: 11,55 Euro

Kurschance: 90 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei einem Mini Future findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere durch den Wechsel auf den nächstfälligen Future des Basiswertes verändern. Weitere Informationen hierzu befinden sich auf der Produktseite des Emittenten.