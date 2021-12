Euro-Bund Future: Obere Spanne erreicht

Das Barometer für den Wert der Deutschen Bundesanleihe Euro-Bund Future hat im November wie erwartet wieder an Wert zugelegt und konnte sich erneut in den Bereich der oberen Begrenzung der letzten Jahre aufwärts begeben. Die aktuelle Monatskarte mahnt jedoch zur Vorsicht, bislang spiegelt sie ein Umkehrsignal wider.

Langfristig betrachtet befindet sich der Euro-Bund Future im Aufwind, dabei erreichte der Index im März 2020 einen Höchststand von 177,97 Euro. Allerdings hat sich bereits ein Jahr zuvor eine Handelsspanne zwischen 166,06 und 175,30 Euro durchgesetzt, innerhalb derer sich die Trendverläufe in unregelmäßigen Umständen abwechseln. Nachdem im Oktober der untere Bereich einem Test standhalten musste, drehte der Index zur Oberseite ab und begab sich an die obere Begrenzung 175,30 Euro aufwärts. Die aktuelle Monatskerze in Form eines Doji trägt einer potenziellen Trendwende nun Rechnung.

Schlusskurs entscheidend

Aus technischer Sicht treten Trendwendesignale erst bei einem Kursniveau von unter 173,00 Euro ein, Abschläge auf 171,50 und darunter 170,10 Euro wären dann die Folge. Ein derartiges Szenario würde sich für ein entsprechendes Short-Investment anbieten, vielleicht wird sogar noch einmal der Unterstützungsbereich der letzten Jahre 166,06 Euro angesteuert. Chancen auf einen Test der Jahreshochs aus 2020 bei 177,97 Euro werden dem Euro-Bund dagegen erst oberhalb von 175,45 Euro eingeräumt.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 175,30 // 176,60 // 177,10 // 177,97 Euro Unterstützungen: 173,40 // 171,50 // 170,08 // 168,38 Euro

Fazit

Sobald der Euro-Bund Future unter 173,00 Euro zurückfällt, wird eine Korrekturbewegung in Richtung 171,50 und grob 170,10 Euro sehr wahrscheinlich. Für dieses Szenario könnte dann entsprechender Ansatz über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VP8QPR zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in einem derartigen Fall auf 180 Prozent, der Wert des Scheins dürfte auf maximal 4,31 Euro zulegen. Als Anlagehorizont dürften dabei wenige Wochen genügen, allerdings sollte erst noch ein nachhaltiger Monatsschlusskurs abgewartet werden.

Strategie für fallende Kurse WKN: VP8QPR

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,41 - 1,43 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 175,505 Euro

Basiswert: Euro-Bund Future KO-Schwelle: 175,505 Euro

akt. Kurs Basiswert: 174,17 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,31 Euro Hebel: 121,0

Kurschance: + 180 Prozent Quelle: Vontobel

