Euro-Bund Future: Kein Weg vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Geht es an den Finanzmärkten turbulent zu, fragen die Anleger besonders vergleichsweise sichere Alternativen nach. Der Euro-Bund Future gehört zweifelsfrei zu diesen, so dass die Notierung in den letzten Wochen mit zunehmender Unsicherheit wieder nach oben tendierte. Doch jetzt steht ein Widerstand im Weg.

Fundamental: Der Terminkalender war zuletzt allerdings nahezu leer, von Seite der konjunkturellen Daten waren daher keine bedeutenden Impulse zu erwarten. Zum Start in die neue Woche könnten Zahlen zur Euro-Handelsbilanz für etwas Bewegung sorgen. Eine entscheidende Frage könnte allerdings auch in dieser Woche lauten, inwieweit der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der Eurozone plus die Begegnung von US-Präsident Donald Trump mit Russlands Präsident Wladimir Putin die Anleger verunsichert, so dass sie zu vergleichsweise sicheren Bundesanleihen greifen.

Technisch: Nach Einschätzung der Analysten der DZ Bank nimmt das Rentenmarktbarometer in diesen Tagen die psychologisch wichtige Marke von 163 Prozent ins Visier, die sich zuletzt allerdings als Hürde beweisen konnte. Schon Ende Mai war der Euro-Bund Future über 163 Prozent hinausgeschossen, wurde aber tagsüber wieder eingefangen und schloss nur knapp über dieser Hürde, worauf sich am folgenden Handelstag deutliche Abgaben zeigten. Nachdem der Bund Future zuletzt eine ansteigende Tendenz verbuchte, könnte diese ein weiteres Mal um 163 Prozent auslaufen.

Euro-Bund Future (Tageschart in Prozent) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 163,11 // 163,22 // 163,95 Unterstützungen: 162,26 // 160,95 // 160,37

Mit einem Open End Turbo Short (WKN DD1YZD) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Euro-Bund Future ausgehen, mit einem Hebel von 52,4 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 1,9 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte im Basiswert bei 163,50 Prozent platziert werden. Daraus ergibt sich ein Stoppkurs bei 2,61 Euro. Nach unten könnte ein Ziel um 160,50 Prozent bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 4,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: DD1YZD

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,19 - 3,20 Euro

Emittent: Euro-Bund Future Basispreis: 166,02 Prozent

Basiswert: DZ Bank KO-Schwelle: 166,02 Prozent

akt. Kurs Basiswert: 162,93 Prozent Laufzeit: Open end

Kursziel: 5,61 Euro Hebel: 52,4

Kurschance: + 76 Prozent Quelle: Börse Frankfurt

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.





Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de