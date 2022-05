Euro Bund-Future: Handelsmarken abgesteckt

Seit dem Bruch der Unterstützung zwischen 156,22 und 157,33 EUR fiel der Euro Bund-Future noch ein kleines Stück weit tiefer und vollzieht nun seit Ende April eine äußerst volatile Stabilisierungsphase auf die vorausgegangenen und massiven Kursverluste. Die zahlreichen Hochs und Tiefs erlauben es jetzt, die Handelsmarken besser abzustecken.

Nachdem die volatile Seitwärtsphase der letzten Jahre zwischen 167,50 und in der Spitze 179,62 Euro beim Euro Bund-Future im Frühjahr dieses Jahres zur Unterseite aufgelöst wurde, kam es zu einem Verkaufssignal, dieses drückte die Notierungen bis Anfang Mai auf ein Tief von gerade einmal 150,49 Euro. An dieser Stelle startete anschließend die beschriebene und äußerst volatile Stabilisierungsphase, die mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Trendwechsel hervorbringen könnte. Noch aber sind eindeutige Signale nicht gesetzt worden, dafür aber die Handelsmarken sehr klar definiert.

Gegenbewegung könnte starten

Der Blick auf den Kursverlauf des Futures im Tagesstart offenbart zwar deutliche Bremsspuren, bis zu einem eindeutigen Kaufsignal und damit einer einhergehenden Gegenbewegung müssen sich Bullen aber erst noch durchsetzen. Zumindest im gestrigen Handelsverlauf gab es einen kleinen Hoffnungsschimmer in Form einer bullischen Hammerkerze, ein Rücklauf an die einstige Unterstützung und jetzt Widerstand um 156,22 Euro wird dagegen erst oberhalb von 155,10 Euro wahrscheinlich. Ein weiteres Ziel könnte der Bereich um den EMA 50 bei derzeit 156,86 Euro werden. Noch aber herrscht übergeordnet ein Abwärtstrend, daher sind die Risiken gegen den Trend zu handeln vergleichsweise groß. Ein Rutsch unter die aktuellen Jahrestiefs von 150,49 Euro würde dagegen Abwärtstendenzen in Richtung 148,51 Euro eröffnen.

Euro Bund-Future (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 153,72 // 155,17 // 156,22 // 157,33 Euro Unterstützungen: 151,89 // 150,49 // 149,23 // 147,63 Euro

Fazit

Chancen auf einen Rücklauf im Rahmen eines Pullbacks zurück an den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 156,86 Euro ergeben sich nach der technischen Auswertung erst oberhalb von 155,10 Euro. Risikobereite Anleger könnten dann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VX66FA zurückgreifen und damit eine Renditechance von 65 Prozent erzielen. Rechnerisches Ziel des Scheins läge in diesem Fall bei 4,29 Euro, eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 154,00 Euro gemessen am Basiswert vorläufig allerdings noch nicht überschreiten. Daraus würde sich ein Stopp-Kurs im Schein von 1,43 Euro ableiten.

Strategie für steigende Kurse WKN: VX66FA

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,53 - 2,55 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 150,364 Euro

Basiswert: Euro-Bund Future KO-Schwelle: 150,364 Euro

akt. Kurs Basiswert: 152,88 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,29 Euro Hebel: 60,8

Kurschance: + 65 Prozent Quelle: Vontobel

