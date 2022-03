Euro-Bund Future: Gegenreaktion bald möglich

In den vergangenen Tagen hat der Euro-Bund Future sichtlich an Wert verloren, nachdem zuvor eine jahrelange Seitwärtsphase zur Unterseite aufgelöst wurde. Nun aber nähert sich der Index relevanten Unterstützungen aus 2018 an, von wo aus eine Gegenbewegung zur Oberseite einsetzen könnte.

Die erfolgreiche Beendigung der Seitwärtsphase zwischen 167,50 und 179,62 Euro der letzten Jahre durch den Rückfall unter die untere Begrenzung hat beim Bund Future ein Verkaufssignal ausgelöst, Ziele wurden in den letzten Besprechungen um 160,00 Euro für den Future genannt. Genau dieser Unterstützungszone nähert sich das Barometer mit großen Schritten an, short investierte Anleger sollten definitiv ihre Verlustbegrenzung ein gutes Stück weit nachziehen. An den Support aus 2018 könnte sich nämlich schon sehr bald eine Gegenbewegung zur Oberseite im Rahmen eines Pulbecks einstellen, denkbar wäre sogar ein kurzfristiges Long-Investment hierbei.

Langfristtrend im Blick

Aktuell befindet sich der Euro-Bund Future noch gen Süden, greifbare Long-Signale können aber erst nach einem nachhaltigen Boden für das Barometer abgeleitet werden. Ein solcher könnte in der Unterstützungszone zwischen 160,00 und 161,00 Euro ausgebildet werden und im Rahmen einer Zwischenerholung zu Gewinnen an die jüngsten Verlaufstiefs um 164,37 Euro führen. Vielleicht wird sogar noch einmal in die untere Kante der vorausgegangenen Seitwärtsbewegung um 167,50 Euro angesteuert, ehe sich der mittelfristige Werdegang des Futures herauskristallisiert. Am übergeordneten Aufwärtstrend ändert dies allerdings nichts, auf der Short-Seite positionierte Anleger sollten ihre Stopps mindestens auf 164,00 Euro nachziehen.

Euro-Bund Future (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 162,10 // 162,73 // 163,25 // 164,34 Euro Unterstützungen: 161,00 // 160,45 // 160,00 // 158,84 Euro

Fazit

Vorläufig sollten weitere Abschläge beim Euro-Bund Future einkalkuliert werden, diese dürfte nach vorläufigen Erkenntnissen in den Bereich von 160,00 bis 161,00 Euro weiter abwärts reichen. Von da an könnte sich aber schon bald aufgrund der technischen Indikatoren ein Boden ausbilden und Zugewinne zunächst an 164,37 Euro erlauben zu vollziehen, ein erweitertes Ziel kann sogar um 167,50 Euro im weiteren Verlauf ausgerufen werden. Für dieses Szenario könnte kurzfristig ein Long-Investment beispielsweise durch das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV834L eingegangen werden, aus dem Stand heraus würde sich eine Renditechance von 229 Prozent ergeben. Ziel des Scheins läge bei vollständiger Umsetzung der Idee entsprechend bei 8,53 Euro. Ohne Frage sollten short positionierte Anleger ihre Stopps mindestens auf 164,00 Euro nachziehen, aber auch sukzessive Gewinnmitnahmen kommen ab jetzt infrage.

Strategie für steigende Kurse WKN: DV834L

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,58 - 2,59 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 159,00 Euro

Basiswert: Euro-Bund Future KO-Schwelle: 159,00 Euro

akt. Kurs Basiswert: 161,55 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 8,53 Euro Hebel: 62,4

Kurschance: + 229 Prozent Quelle: DZ Bank

