Euro-Bund Future: Fortgesetzte Abgaben zu erwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Gratmesser für den Wert der deutschen Bundesanleihe Euro-Bund Future korrigiert bereits den dritten Monat in Folge und hat sich einer ersten wichtigen Unterstützung angenähert. Doch um die weiter stark überkaufte Situation weiter abzubauen, bedarf es noch sehr viel tieferer Kursnotierungen. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist aber weiterhin intakt.

Ein deutlich festerer Aktienmarkt vor dem Hintergrund einer Deeskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China nahmen Investoren als Anlass aus diesem Asset herauszugehen, dieses Verhalten lässt sich bereits seit August dieses Jahres sehr gut beobachten. Der Euro-Bund gab von seinen Höchstständen bei 176,87 Euro aus September deutlich nach und nährt sich in dieser Woche nun dem Unterstützungsniveau um 170,56 Euro an. Aufgrund der vorausgegangenen steilen Kursrally ist der übergeordnete Abwärtstrend noch ein gutes Stück weit entfernt, was dem Future noch sehr großen Spielraum auf der Unterseite überlässt. Bestehende Short-Positionen sollten nun aber mit einer engeren Stoppanpassung abgesichert werden. Aus aktueller Sicht wird an einer weiteren Korrektur festgehalten und bietet kurzfristig durchaus passable Handelsansätze.

Fokus auf 170 Euro

Auf Sicht von nur wenigen Handelstagen liegt der Fokus ganz klar auf der markanten Unterstützung bei 170,00 Euro. Ein Wochenschlusskurs unter diesem Niveau würde die allgemeine Annahme einer Korrekturfortsetzung zunächst in den Bereich von 167,84 Euro forcieren, darunter auf den etwas ausgeprägteren Support von rund 165,00 Euro. Ebenfalls von einem weiteren Abstieg des Euro-Bund Future überzeugte Anleger können hierzu auf das hochgehebelte Open End Turbo Short Zertifikat WKN MC4EGU zurückgreifen und bis zu dieser Marke noch deutlich profitieren. Allerdings sollte kurzzeitig um 170,00 Euro mit einem Abpraller zur Oberseite gerechnet werden, höhere Notierungen als das Niveau von 171,93 Euro werden dabei aber nicht erwartet. Hier blockiert bereits ein wichtiger Widerstand ein Weiterkommen des Barometers.

Euro-Bund Future (Monatschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 171,93 // 174,26 // 174,78 // 176,87 Unterstützungen: 170,00 // 168,45 // 168,27 // 165,43

Fazit

Solange die Aktienmärkte weiter im Rallyemodus verweilen und sich eine deutliche Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China abzeichnet, dürften tendenziell Aktienmärkte Profiteure bleiben. Für den Euro-Bund Future und zahlreiche als sicherer Hafen geltende Rohstoffe rücken hingegen in den Hintergrund. Unterhalb von 170,00 Euro im Bund Future kann an einem fortgesetzten Short-Szenario beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MC4EGU bis in den Bereich von rund 165,00 Euro partizipiert werden. Die mögliche Renditechance hierbei beläuft sich auf bis zu 170 Prozent, Ziel des Scheins läge dann bei 7,74 Euro. Eine Verlustbegrenzung knapp über der Marke von 172,00 Euro gemessen am Basiswert erfordert einen Ausstiegskurs im vorgestellten Zertifikat von 0,74 Euro. Mit einem zwischengeschalteten Pullback zur Oberseite sollte aber zeitnah gerechnet werden.

Strategie für fallende Kurse WKN: MC4EGU

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,74 - 2,75 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 173,0691 Euro

Basiswert: BUND Dec19 KO-Schwelle: 173,0691 Euro

akt. Kurs Basiswert: 170,57 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 7,74 Euro Hebel: 62,45

Kurschance: + 170 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.