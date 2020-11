Euro-Bund Future: Ausbruch nimmt Form an

Der Gradmesser für den Wert der deutschen Bundesanleihe Euro-Bund Future konnte im abgelaufenen Monat um gut einen Prozent zulegen, zeitgleich versucht sich das Barometer aber aus der Seitwärtskonsolidierung der letzten 15 Monate zu befreien. Eine erfolgreiche Auflösung der zurückliegenden Schiebephase könnte darüber hinaus ein frisches Kaufsignal etablieren.

Langfristig herrscht noch immer ein intakter Aufwärtstrend beim Euro-Bund Future (BuFu) und brachte Kursgewinne bis auf einen Spitzenwert von 179,50 Euro hervor. Dieser kann aber lediglich als kurzfristiger Ausreißer interpretiert werden, Vorrang hatte die angesprochene Seitwärtskonsolidierung zwischen den Kursmarken von 167,60 und 176,00 Euro. Doch diese könnte mit der letztmonatigen Kerze ein Ende gefunden haben und ein frisches Kaufsignal aktiviert worden sein. Das öffnet auf mittel- bis langfristiger Ebene wieder vielversprechende Handelsansätze, die jetzt nicht ungenutzt bleiben sollten.

Hoche Volatilität erwartet

Die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen dürften die Finanzmärkte zur Mitte dieser Woche ordentlich durchschütteln, der Grundstein für ein Kaufsignal wurde allerdings mit der zurückliegenden Monatskerze gelegt. Weitere Gewinne könnten sich nun in den Bereich von 177,90 Euro, darüber an die bisherige Kursspitze von 179,50 Euro anschließen. Mittel- bis langfristig ergibt sich aus der technischen Analyse sogar Kurspotenzial bis auf einen Wert von 181,12 Euro. Damit sich ein derartiges Investment auch lohnt, kann hierzu beispielsweise auf das zeitlich unbeschränkt der Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF992G zurückgegriffen werden. Sollte jedoch in den nächsten Wochen ein möglicher Kursrücksetzer unter die obere Begrenzung der zurückliegenden Konsolidierungsbewegung vorkommen, müsste dies kurzfristig als bärisch gewertet werden und könnte weitere Abschläge in Richtung 172,70 Euro mit sich bringen. Darunter dürfte lediglich der Bereich um den langfristigen Aufwärtstrend um 171,65 Euro für eine temporäre Stabilisierung sorgen. Ein Trendbruch wäre dagegen mit einem klaren Verkaufssignal verbunden.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 176,44 // 177,90 // 179,50 // 181,12 Unterstützungen: 175,00 // 173,93 // 172,71 // 171,65

Fazit

Über ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF992G kann an einem potenziellen Anstieg des BuFu in den Bereich von 179,50 Euro überproportional partizipiert werden. Die mögliche Rendite-Chance bis zu diesem Niveau beliefe sich dann auf 115 Prozent, erste Gewinnmitnahmen können allerdings auch schon bei 177,90 Euro im BuFu erfolgen. Bei vollständiger Ideenumsetzung dürfte der Schein schließlich bei 6,20 Euronotieren. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von vorerst 174,50 Euro nicht überschreiten, daraus ergibt sich ein potenzieller Ausstiegskurs gemessen am Zertifikat von 1,20 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: DF992G

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,88 - 2,89 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 173,29 Euro

Basiswert: Euro-Bund Future KO-Schwelle: 173,29 Euro

akt. Kurs Basiswert: 176,18 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 6,20 Euro Hebel: 81,0

Kurschance: + 115 Prozent Quelle: DZ Bank

