"Euro Break Up"-Risiken noch immer unterschätzt

Bad Homburg (aktiencheck.de) - 2018 wird zum Jahr der Wahrheit für die weitere Zukunft der Eurozone, so die Experten von FERI Cognitive Finance Institute.



Entscheidend dafür seien das Auslaufen bisheriger monetärer Stützung durch die EZB sowie die zunehmend surreale Situation rund um Italien. Zu dieser skeptischen Einschätzung gelange das FERI Cognitive Finance Institute in Bad Homburg, das sich dabei auf die Ergebnisse einer ausführlichen Studie zum Thema beziehe.



"Wie erwartet wird Italien zur existenziellen Belastungsprobe für die gesamte Eurozone", erkläre Dr. Heinz-Werner Rapp, Leiter des FERI Cognitive Finance Institute. Italien habe massiven Reformdruck in den letzten Jahren schlicht ignoriert und versuche nun, andere für die eigenen Versäumnisse bezahlen zu lassen. Aus spieltheoretischer Sicht habe Italien dazu gute Voraussetzungen, da gegenüber der EU eine glaubwürdige Drohkulisse aufgebaut werden könne. "Sowohl die offiziellen Staatsschulden von 2,3 Bio. Euro als auch die weniger bekannten, aber nicht minder wichtigen TARGET-Verbindlichkeiten von rund 440 Mrd. Euro gegenüber dem EZB-System machen Italien zum Elefanten im europäischen Porzellanladen", warne Rapp.









Italien versuche nun, die Drohung eines Austritts aus der EMU und eines Ausfalls dieser Schulden in finanzielle Zugeständnisse oder Schuldenstreichungen umzuwandeln. So hätten die italienischen Wahlgewinner prompt einen Schuldenerlass der EZB in Höhe von 250 Mrd. Euro gefordert. "Auch wenn dieser plumpe Trick zunächst gescheitert ist, und obwohl Italien schon wieder auf Neuwahlen zusteuert, wird sich dieser Versuch wiederholen", sei sich Rapp sicher. Italien kokettiere weiterhin ganz offen mit einem Bruch der EMU und verlange unverhohlen einen hohen Preis für seine weitere Teilnahme.Im Rahmen einer umfassenden Studie habe das FERI Institut bereits vor Monaten unmissverständlich auf dieses Dilemma hingewiesen. Die täglich neuen Entwicklungen und Ideen aus Rom hätten die kritische Sicht der Studie bestätigt. "Auch die Politik hat derzeit keinen Plan", warne Rapp. Die EU-Kommission operiere nach dem Prinzip, dass nicht passieren könne, was nicht passieren dürfe. Die kritische Rolle Italiens für den weiteren Bestand des Euro sei deshalb lange Zeit sträflich ignoriert oder totgeschwiegen worden.Umso unverständlicher sei, dass die Marktteilnehmer Italien noch bis vor kurzem kaum als Problem wahrgenommen hätten. "Wieder einmal haben die Finanzmärkte gezeigt, dass sie zur Einschätzung komplexer Sachverhalte nur eingeschränkt fähig sind. In Bezug auf strukturelle Risiken der EMU hatten die Märkte bis zuletzt einen blinden Fleck", betone Rapp.Die ausführliche Studie des FERI Instituts, die eine strukturell verschärfte Risikolage in der EMU belege, sei abrufbar unter https://www.feri-institut.de/media-center/studien/ . (2905.2018/ac/a/m)