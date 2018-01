Euro-BUND-Future (Quarterly) - Wehe, wenn die Bastion bei 158,73/33 fällt

Weitere Suchergebnisse zu "Future":























Wehe, wenn die Bastion bei 158,73/33 fällt





Solche Konstellationen, in denen unterschiedliche

Chartdarstellungsformen die Bedeutung einer Schlüsselzone bestätigen, wissen wir besonders

zu schätzen. Deshalb ist das der ideale Aufhänger, um uns noch intensiver mit dem

Niveau von rund 158 ½ auseinanderzusetzen. Der Quartalschart des Euro-BUND-Future

ist wie gemacht für diese Aufgabe. Zunächst einmal hat der Dynamikverlust seit dem

Allzeithoch von 168,86 zum Rückfall in den Aufwärtstrendkanal seit Anfang der 1990er

Jahre (obere Kanalbegrenzung akt. bei 167,15) und zum Bruch des steilen Haussetrends

seit 2008 (akt. bei 168,04) geführt. In den letzten fünf Quartalen hat sich das Rentenbarometer

zudem mit der angeführten Schlüsselzone auseinandergesetzt, deren Bedeutung zusätzlich

durch die Glättung der letzten 12 Quartale (akt. bei 161,01) unterstrichen wird (siehe

Chart 2). Als letztes Argument für die Relevanz der Unterstützungszone bei knapp 159

dienen die jüngsten drei „inside quarters“. Im Jahresschlussquartal 2017 wurde die

Schwankungsbreite auf 163,92 zu 160,59 weiter eingeengt, so dass spätestens unterhalb

der Marke von 158,73 die beschriebenen Innenstäbe nach unten aufgelöst wären.





















Euro-BUND-Future (Quarterly)











































