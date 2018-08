EuroStoxx(R)Select Dividend30-Anleihe mit 45% Chance und 5% Risiko

Vor fünf Jahren notierte der EuroStoxx®Select Dividend30-Index im Bereich von 1.500 Punkten. Seit damals hat der Index, der sich nunmehr bei 1.970 Punkten aufhält, mehr als 30 Prozent zugelegt. Somit befänden sich Anleger, die vor fünf Jahren mittels eines Index-Zertifikates oder eines ETFs in den Index investiert haben mit etwa 30 Prozent im Plus. Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich der Index der Dividendenriesen auch in den nächsten Jahren positiv entwickeln wird, die aber das zweifellos vorhandene Risiko eines Indexrückganges minimieren wollen, könnte die Investition in die neue 95% Anleihe mit Cap der BNP interessant sein.

Der als Preisindex konzipierte EuroStoxx®Select Dividend30-Index verfügt über ein Auswahlportfolio von Aktien aus elf europäischen Ländern. Derzeit befinden sich dividendenstarke Aktien aus acht europäischen Ländern im Index. Unter anderem befinden sich auch deutsche Werte wie die Daimler-, die Siemens-, die BASF- und die Allianz-Aktien im Index.

45% maximaler Ertrag

Der am 14.9.18 ermittelte Indexschlussstand des EuroStoxx®Select Dividend30-Index wird als Startkurs für die Anleihe festgeschrieben. Bei 145 Prozent des Startwertes wird sich der Cap der Anleihe befinden. Bei 95 des Startwertes wird der Mindestauszahlungsbetrag der Anleihe liegen.

Wenn der Index am finalen Bewertungstag der Anleihe (16.9.24) oberhalb von 95 Prozent und unterhalb von 145 Prozent des Startwertes notiert, dann wird die Anleihe am 23.9.24 gemäß der tatsächlichen prozentuellen Wertentwicklung des Index zurückbezahlt. Befindet sich der Index an diesem Tag im Vergleich zum Startwert beispielsweise mit 50 Prozent im Plus, so wird die Tilgung der Anleihe mit dem Höchstbetrag in Höhe von 145 Prozent des Ausgabepreises erfolgen.

Befindet sich der Indexstand am Bewertungstag beispielsweise mit 25 Prozent gegenüber dem Startwert im Plus, so erfolgt die Rückzahlung der Anleihe mit 125 Prozent des Nennwertes. Notiert der Index am Stichtag im Verhältnis zum Startwert beispielsweise mit 20 Prozent im Minus, dann wird die teilweise Kapitalgarantie dafür sorgen, dass die Anleihe mit 95 Prozent des Startwertes zurückbezahlt wird.

Die BNP-95% Anleihe mit Cap auf den EuroStoxx®Select Dividend30-Index, fällig am 23.9.24, ISIN: DE000PR8EZQ9, kann noch bis 14.9.18 mit 100 Prozent plus 1 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit dieser Anleihe können Anleger mit einem maximalen Verlustrisiko von 6 Prozent (inklusive des Ausgabeaufschlages) vollständig an einem bis zu 45-prozentigen Kursanstieg des EuroStoxx®Select Dividend30-Index partizipieren.

Walter Kozubek