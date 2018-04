EuroStoxx50-VarioZins Express-Zertifikat mit 40% Sicherheit

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Der EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145) erfreut sich bei Anlegern, die auch in stagnierenden oder schwächeren Marktphasen positive Renditen erzielen wollen, berechtigterweise nach wie vor hoher Beliebtheit. Beim derzeit zur Zeichnung angebotenen DekaBank Express-Zertifikat VarioZins 05/2023 auf den EuroStoxx50-Index hängt nicht nur die Höhe des Rückzahlungsbetrages, sondern auch die Höhe der in Aussicht stehenden Zinszahlungen von der zukünftigen Indexentwicklung ab.

Variable Zinszahlungen

Der EuroStoxx50-Schlusskurs vom 27.4.18 wird als Startwert für das Zertifikat fixiert. Bei 60 Prozent des Startwertes wird sich die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (27.4.18 bis 25.4.23) aktivierte Barriere befinden.

Notiert der EuroStoxx50-Index bereits am ersten Beobachtungstag nach einem Laufzeitjahr (25.4.19) auf oder oberhalb des Startwertes, dann wird das Zertifikat mit seinem Nennwert von 100 Prozent und einer Zinszahlung in Höhe von 0,13 Prozent des EuroStoxx50-Indexstandes zurückbezahlt. Bei einem Indexstand von angenommenen 3.500 Punkten wird die Zinszahlung somit 4,55 Prozent des Nennwertes betragen. Befindet sich der Indexstand an diesem Tag unterhalb des Startwertes, aber oberhalb der Barriere, dann gelangt nur der (in diesem Fall) geringere Zinskupon zur Auszahlung und die Laufzeit des Zertifikates verlängert sich zumindest um ein weiteres Jahr, nach dem die gleiche Vorgangsweise wie am ersten Beobachtungstag angewendet wird. Berührt oder unterschreitet der Index auf Schlusskursbasis innerhalb des Beobachtungszeitraumes die Barriere, dann entfallen zukünftige Zinszahlungen unwiederbringlich.

Läuft das Zertifikat mangels vorzeitiger Tilgung bis zum letzten Bewertungstag (25.4.23), dann wird es bereits dann mit 100 Prozent zurückbezahlt, wenn der Index während des gesamten Beobachtungszeitraumes immer oberhalb der Barriere notiert. Unterschreitet der Index in den nächsten fünf Jahren die Barriere, dann wird das Zertifikat gemäß der prozentuellen Kursentwicklung im Verhältnis zum Startwert, maximal mit 100 Prozent, zurückbezahlt.

Das DekaBank Express-Zertifikat VarioZins 05/2023 auf den EuroStoxx50-Index, maximale Laufzeit bis 3.5.23, ISIN: DE000DK0PX85, kann noch bis 27.4.18 mit 100 Prozent plus ein Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Express-Zertifikat VarioZins wird bei einem bis zu 40-prozentigen Rückgang des EuroStoxx50-Index variable Verzinsungen ausschütten, die bei einem angenommenen Indexstand von 3.500 Punkten einer Bruttoverzinsung von 4,55 Prozent entsprechen wird. Je höher der Indexstand bei vorzeitiger Tilgung ist, umso höher wird der Zinskupon ausfallen.

Walter Kozubek