EuroStoxx50-Last Minute: Unlimitiertes Potenzial und Seitwärtschance

Bei den seit Jahren etablierten Last Minute Bonus-Zertifikaten der BNP handelt es sich um ungecappte Bonus-Zertifikate mit theoretisch unbegrenztem Gewinnpotenzial. Bei „normalen“ Bonus-Zertifikaten ist die Barriere während der gesamten Laufzeit des Zertifikates aktiv. Das bedeutet für Anleger, dass jede Kursfeststellung des Basiswertes während der Laufzeit des Zertifikates zur Berührung oder zum Unterschreiten der Barriere führen kann. Für Anleger ist solch ein „Schwellenereignis“ mit dem Verlust der in Aussicht stehenden Bonuszahlung verbunden.

Bei Zertifikaten mit der Bezeichnung „Pro“ ist die Barriere nur innerhalb eines begrenzten Zeitraumes oder nur am Bewertungstag des Zertifikates aktiv. Somit bewahren diese Produkte auch bei starken Kursrückgängen eines Basiswertes die Bonuschancen für die Anleger – sofern der Basiswert innerhalb der Beobachtungsperiode oder am Bewertungstag wieder oberhalb der Barriere notiert. Bei Last Minute Bonus-Zertifikaten ist ausschließlich der Schlusskurs des Basiswertes am finalen Bewertungstag über den Veranlagungserfolg des Zertifikates verantwortlich.

Unbegrenztes Gewinnpotenzial

Der am 26.6.15 bei 3.621,37 Punkten errechnete Schlusskurs des EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145) wurde als Startwert für das Last Minute Bonus-Zertifikat mit ISIN: DE000PA89388 festgeschrieben. Bei 60 Prozent des Startwertes, bei 2.172,82 liegt die ausschließlich am 18.6.21 aktivierte Barriere. Bei 110 Prozent des Startwertes, bei 3.983,51 Punkten, wurde der Bonus-Kurs angesiedelt.

Schließt der EuroStoxx50-Index am 18.6.21 oberhalb der in derzeit 38,85 Prozent entfernt liegenden Barriere, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit 110 Euro oder – sofern der Index dann oberhalb des Startwertes notiert – mit der positiven prozentuellen Indexentwicklung im Verhältnis zum Startwert erfolgen.

Wird der Schlusskurs des EuroStoxx50-Index am 18.6.21 auf oder unterhalb der Barriere gebildet, so wird das Zertifikat mit der negativen prozentuellen Wertentwicklung des Index zurückbezahlt. Bei einem 60–prozentigen Kursrückgang wird der Rückzahlungsbetrag des Zertifikates 40 Euro betragen.

Da das BNP-Last Minute Bonus-Zertifikat beim aktuellen Indexstand von 3.553 Punkten derzeit im Bereich von 101,08 Euro erworben werden kann, ermöglicht es in den nächsten 3,5 Jahren die Chance Seitwärtsrendite von 8,82 Prozent (=2,46 Prozent pro Jahr).

ZertifikateReport-Fazit: Wegen der vollständigen Beteiligung an Kurszuwächsen des EuroStoxx50-Index und der ausschließlich am Laufzeitende aktivierten Barriere eignet sich dieses Zertifikat als interessante Depotbeimischung. Bei einem bis zu 38,85-prozentigen Indexrückgang wird das Zertifikat die Bonusbruttorendite von 8,82 Prozent abwerfen.

Walter Kozubek