EuroStoxx50-Express-Zertifikat mit 3,7% Bonuschance

Neben den überproportional hohen Ertragschancen und den zumeist stattlichen Sicherheitspuffern stellt die Möglichkeit der vorzeitigen Wiederverfügbarkeit des Kapitaleinsatzes nach einer relativ kurzen Veranlagungsdauer (zumeist ein Jahr) den Hauptanreiz für den Kauf von Express-Zertifikaten dar.

Die Voraussetzung für die vorzeitige Rückzahlung des Kapitaleinsatzes der meisten Express-Zertifikate besteht darin, dass der Preis des Basiswertes nach einer der Beobachtungsperioden auf oder oberhalb des Startwertes notiert. Das neue HVB-Express Plus-Zertifikat bietet auch bei einem Kursrückgang des Basiswertes die Chance auf die vorzeitige Wiederverfügbarkeit des Kapitaleinsatzes. Das aktuell zur Zeichnung angebotene Express Plus-Zertifikat basiert auf dem EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145).

3,7 Prozent Bonuschance pro Beobachtungsperiode

Der am 3.7.20 festgeschrieben Schlussstand des EuroStoxx50-Index wird als Basispreis für das Express Plus-Zertifikat fixiert. Wenn der EuroStoxx50-Index am ersten Beobachtungstag (31.8.21) auf oder oberhalb des Auszahlungslevels von 100 Prozent des Basispreises notiert, dann wird das Zertifikat mit 100 Euro und einer Bonuszahlung in Höhe von 3,70 Prozent zurückbezahlt. An den nachfolgenden, im Jahresabstand angebrachten Beobachtungstagen wird die vorzeitige Rückzahlung inklusive Bonuszahlung auch bei einem schwächeren Indexstand erfolgen. Notiert der EuroStoxx50 am 31.8.22 oberhalb des nunmehr auf 95 Prozent des Basispreises reduzierten Rückzahlungslevels, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit 1.074 Euro je Nennbetrag von 1.000 Euro erfolgen. Die Vorgangsweise der jährlich um fünf Prozent sinkenden Rückzahlungsschwellen und der um jährlich 3,70 Prozent steigenden Bonuszahlungen wird auch in den verbleibenden Laufzeitjahren angewendet.

Notiert der Index am letzten Beobachtungstag (31.8.26) auf oder oberhalb der bei 60 Prozent des Basispreises liegenden Barriere, dann wird das Zertifikat mit seinem Höchstbetrag von 1.222 Euro zurückbezahlt. Befindet sich der Index an diesem Tag mit mehr als 40 Prozent im Minus, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit der negativen prozentuellen Indexentwicklung im Vergleich zum Basispreis erfolgen.

Das HVB-Express Plus-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index, ISIN: DE000HVB4GA2, maximale Laufzeit bis 7.9.26, kann noch bis 3.7.20 mit 1.010 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Express-Zertifikat ermöglicht in den nächsten 6 Jahren und 2 Monaten bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang des EuroStoxx50-Index die Chance auf eine Bruttorendite von 3,70 Prozent für jede Zinsperiode, wobei sich die erste Periode über 14 Monate erstreckt.

Walter Kozubek