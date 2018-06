EuroStoxx50-Discount-Puts: 29% bearishe Seitwärtschance

Wie die meisten europäischen Aktienindizes konnte sich auch der EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145), nicht der durch den Handelsstreit verursachten Schwäche entziehen. In den vergangenen 12 Monaten hielt sich der EuroStoxx50 innerhalb einer 13-prozentigen Bandbreite mit einem unteren Ende bei 3.280 und einem oberen Rand von 3.700 Punkten auf. Seit Ende Mai gab er von 3.600 Punkten auf sein aktuelles Niveau von 3.430 Punkten nach.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass das Aufwärtspotenzial der EuroStoxx50-Index wegen der bislang unbekannten Konsequenzen des Handelsstreites nicht sehr hoch sein wird, könnte nun ein geeigneter Zeitpunkt für eine Investition in Discount-Put-Optionsscheine gekommen sein. Diese Optionsscheine bieten zwar nicht die gleichen Gewinnchancen und Risiken wie „normale“ Short-Hebelprodukte, andererseits ermöglichen sie auch bei einem moderaten Kursanstieg des Basiswertes Chancen auf positive Rendite.

Discount-Put mit Floor bei 3.600 Punkten

Der BNP-Discount-Put auf den EuroStoxx50-Index mit Basispreis bei 3.800 Punkten, Floor bei 3.600 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 21.9.18, ISIN: DE000PR010Z9, wurde beim EuroStoxx50-Stand von 3.430 Punkten mit 1,83 – 1,85 Euro gehandelt. Wenn der EuroStoxx50 am Bewertungstag auf oder oberhalb des Floors von 3.600 Punkten notiert, dann wird der Schein mit der Differenz zwischen Basispreis und Floor unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses, im konkreten Fall mit (3.800 – 3.600)x0,01 = 2 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieser Discount-Put einen Ertrag von 8,11 Prozent (=38 Prozent pro Jahr), wenn der Index nicht um 5 Prozent oder darüber hinaus ansteigt. Notiert der EuroStoxx50 am Bewertungstag oberhalb des Floors, dann wird der dann aktuelle Indexstand vom Basispreis subtrahiert, um den Rückzahlungsbetrag zu ermitteln. Bei 3.615 Punkten wird der Schein mit dem aktuellen Kaufpreis von 1,85 Euro zurückbezahlt. Oberhalb von 3.800 Punkten wird der Schein wertlos ausgebucht.

Discount-Put mit Floor bei 3.500 Punkten

Mit einem Schein mit tieferem Floor, der sich vor allem für bearish eingestellte Anleger eignet, können Anleger die Chancen und Risiken deutlich erhöhen. Der BNP-Discount-Put auf den EuroStoxx50-Index mit Basispreis bei 3.700 Punkten, Floor bei 3.500 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 21.9.18, ISIN: DE000PP3P3G1, wurde beim Indexstand von 3.430 Punkten mit 1,53 – 1,55 Euro taxiert.

Da auch dieser Schein am Ende mit 2 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Index am Bewertungstag unterhalb von 3.500 Punkten notiert, ermöglicht er in den nächsten drei Monaten bei einem Kursanstieg von 2 Prozent einen Gewinn in Höhe von 29,03 Prozent. Der Break Even-Punkte befindet sich bei 3.545 Punkten.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des EuroStoxx50-Index oder von Hebelprodukten auf den EuroStoxx50-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek