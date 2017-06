EuroStoxx50-Bonus-Calls mit 11,73%-Chance

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Long- oder Short-Hebelprodukte, wie Optionsscheine und KO-Zertifikate, eignen sich bestens, um im Falle einer richtigen Markteinschätzung sehr hohe Erträge zu erzielen. Im Fall einer falschen Markteinschätzung ist das Risiko des Totalverlustes des Kapitaleinsatzes allerdings beträchtlich. Exotische Optionsscheine, wie beispielsweise Bonus-Calls ermöglichen Anlegern nicht nur bei steigenden, sondern auch bei stagnierenden und leicht nachgebenden Notierungen des Basiswertes hohe Renditen.

Wie Bonus-Zertifikate verfügen Bonus-Calls über eine Barriere und einen Bonus-Kurs. Notiert der Basiswert während der gesamten Laufzeit des Bonus-Calls oberhalb der Barriere, dann wird er am Ende der Laufzeit mindestens mit der positiven Differenz zwischen dem Bonus-Kurs und der Barriere getilgt. Wenn der Basiswert die Barriere berührt oder unterschreitet, dann erlischt die Chance der Anleger, den Bonus-Call am Ende mit dem Bonus-Kurs getilgt zu bekommen. Im Falle der Barriereberührung wird ein Bonus-Call in einen „normalen“ Kaufoptionsschein umgewandelt. Somit wird der Schein einen Totalverlust des Kapitaleinsatzes verursachen, wenn der Basiswert am Bewertungstag unterhalb des Basispreises (=Barriere) notiert. Wenn der EuroStoxx50-Index, ISIN: EU0009658145, im nächsten Jahr nicht massiv unter Druck gerät, dann werden die folgenden Bonus-Calls interessante Renditechancen ermöglichen.

Bonus-Calls mit Barrieren bei 2.300 und 2.500 Punkten

Der BNP-Bonus-Call auf den EuroStoxx50-Index mit Basispreis und Barriere bei 2.300 Punkten, Bonuskurs bei 4.300 Punkten, Bewertungstag 15.6.18, ISIN: DE000PR0B3V5, BV 0,01, wurde beim Indexstand von 3.531 Punkten mit 18,73 – 18,76 Euro gehandelt.

Bleibt der EuroStoxx50-Index bis zum Bewertungstag immer oberhalb der Barriere von 2.300 Punkten, dann wird der Bonus-Call zumindest mit (Bonus-Kurs 4.300 – Basispreis 2.300)x Bezugsverhältnis 0,01 = 20 Euro (+6,61 Prozent) zurückbezahlt. Dieser Ertrag kann in 12 Monaten bei einem bis zu 34,86-prozentigen Kursrückgang des DAX-Index erzielt werden.

Für Anleger mit höheren Renditewünschen und höherer Risikobereitschaft könnte der BNP-Bonus-Call auf den EuroStoxx50-Index mit der Barriere und Basispreis bei 2.500 Punkten, Bonuskurs bei 4.500 Punkten, Bewertungstag 15.6.18, ISIN: DE000PR0B3X1, BV 0,01, interessant sein. Beim Indexstand von 3.531 Punkten wurde der Schein mit 17,87 – 17,90 Euro taxiert.

Verbleibt der EuroStoxx50 bis zum 15.6.18 oberhalb der bei 2.500 Punkten liegenden Barriere, dann wird dieser Bonus-Call mit 20 Euro (+11,73 Prozent) zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des EuroStoxx50-Index oder von Hebelprodukten auf den EuroStoxx50-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek