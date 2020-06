EuroStoxx50 mit 80% Schutz und 0,75% Zinsen

Da die Zinsen auch in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich nur über geringfügiges Steigerungspotenzial verfügen werden, müssen sich Anleger wohl oder übel nach Alternativen zu den derzeit renditelosen Sparbüchern, Geldmarktveranlagungen oder auch Staatsanleihen umsehen. Zur Renditeaufbesserung wird oftmals eine direkte oder indirekte Investition in den Aktienmarkt empfohlen. Allerdings scheuen zahlreiche Anleger vor den zweifellos vorhandenen Risiken einer Aktienveranlagung zurück.

Die aktuell zur Zeichnung angebotene Indexanleihe Protect auf den EuroStoxx50-Index der BNP könnte wegen ihres sehr hohen Sicherheitspuffers auch sehr risikoscheue Anleger ansprechen. Der EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145) beinhaltet die 50 bedeutendsten Aktien der Eurozone und ist einer der beliebtesten Basiswerte für Anleihen und Zertifikate.

0,75% Zinsen pro Jahr, 80% Puffer

Der Schlussstand des EuroStoxx50-Index vom 26.6.20 wird als Startwert für die BNP-Indexanleihe Protect fixiert. Bei 20 Prozent dieses Startwertes wird sich die Barriere befinden, die während des gesamten Beobachtungszeitraumes, der sich vom 26.6.20 bis zum 26.6.26 erstreckt, aktiviert sein wird.

Unabhängig vom Kursverlauf des EuroStoxx50-Index erhalten Anleger im Jahresabstand, erstmals am 5.7.21 eine Zinskupon in Höhe von 0,75 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Verbleibt der Index während des gesamten Beobachtungszeitraumes oberhalb der Barriere von 20 Prozent des Startkurses, dann wird die Anleihe am 3.7.26 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Damit die Jahresrendite von 0,75 Prozent in Gefahr gerät müsste der EuroStoxx50-Index, der sich derzeit bei 3.370 Punkten befindet, innerhalb der nächsten sechs Jahre auf 674 Punkte zurückfallen. Hätte der Index bereits im Jahr 1987 existiert, dann wäre diese Barriere letztmalig in diesem Jahr unterschritten worden.

Berührt oder unterschreitet der EuroStoxx50-Index hingegen während des Beobachtungszeitraumes die in weiter Entfernung liegende Barriere, dann wird die Rückzahlung der Anleihe mit der prozentuellen Indexentwicklung zwischen dem Startkurs und dem finalen Bewertungstag (26.6.26) zurückbezahlt.

Die BNP-Indexanleihe Protect auf den EuroStoxx50-Index, ISIN: DE000PZ9RH37, fällig am 3.7.26, kann noch bis 26.6.20 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100,50 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Indexanleihe Protect auf den EuroStoxx50-Index spricht wegen ihres hohen-80-prozentigen Sicherheitspuffer vor allem risikoaverse Anleger an, die in den nächsten Jahren nicht von steigenden Zinsen ausgehen.



Walter Kozubek