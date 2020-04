EuroStoxx50 mit 21%Bonus und 51% Sicherheit

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Wegen der auch in den nächsten Jahren auf tiefem Niveau verbleibenden Zinsen werden Anleger mit dem Wunsch, die Kaufkraft ihres Kapitals zu erhalten, auch in Zukunft direkt oder indirekt in Aktienmärkte investieren müssen. Wie die starken Kursschwankungen der Märkte der vergangenen Wochen gezeigt haben, kann ein direktes Investment in Aktien oder Indizes mit erheblichen Risiken verbunden sein.

In Zeiten wie diesen verdeutlichen Zertifikate, wie das aktuell zur Zeichnung angebotenen RCB-Europa Bonus&Sicherheit-Zertifikat 20 auf den EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145) wegen ihrer hohen Sicherheitspuffer und dennoch hohen Renditechancen, welchen Mehrwert Anlageprodukte für defensiv eingestellte Anleger gegenüber einem direkten Aktieninvestment bieten.

21% Renditechance, 51% Sicherheit

Der Schlussstand des EuroStoxx50-Index vom 11.5.20 wird als Startwert für das RCB-Europa Bonus&Sicherheit-Zertifikat 20 fixiert. Bei 121 Prozent des Startwertes wird sich Bonuslevel und Cap des Zertifikates befinden. Die während des gesamten Beobachtungszeitraum (12.5.20 bis 7.5.25) aktivierte Barriere wird bei 49 Prozent des Startwertes liegen.

Sofern der Index während des gesamten Beobachtungszeitraumes niemals auf die Barriere oder darunter fällt, dann wird das Zertifikat am Laufzeitende mit 121 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt. In diesem Fall wird das Zertifikat eine Jahresrendite von 3,90 Prozent abwerfen.

Berührt oder unterschreitet der Index während der Beobachtungsperiode die Barriere, dann wird das Zertifikat am Ende mit der tatsächlichen Indexentwicklung im Vergleich zum Startwert (maximal mit 121 Prozent) getilgt.

Um die Barriere zu berühren, müsste der Index, der derzeit im Bereich von 2.800 Punkten notiert, auf 1.372 Punkte nachgeben. Am Höhepunkt der Börsenkrise im Jahr 2009 verzeichnete der Index einen Tiefststand bei 1.800 Punkten.

Das RCB-Europa Bonus&Sicherheit-Zertifikat 20 auf den EuroStoxx50-Index mit ISIN: AT0000A2F9U6, fällig am 12.5.25, kann noch bis 8.5.20 gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit dem neuen Europa Bonus-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index können Anleger in den nächsten fünf Jahren bei einem bis zu 51-prozentigen Indexrückgang eine Jahresbruttorendite von 3,90 Prozent erwirtschaften.

Walter Kozubek