Euphorie der Netflix-Investoren kennt keine Grenzen

Alle Jahre wieder taucht im Januar das Gerücht auf, Apple könnte ein Übernahmeangebot für Netflix vorlegen. Die Geschäftsentwicklung der Online-Videothek zeigt aber, warum Investoren daran keinerlei Interesse haben dürften. Geht die Rekordfahrt der Aktie weiter? Der Netflix-Inlinerbringt mit ausreichend Puffer zu den beiden Barrieren eine ordentliche Rendite mit.

Die Kunden rennen Netflix weiter die Bude ein, was Investoren seit der Vorlage der Quartalszahlen am 22. Januar mit anhaltenden Kursgewinnen euphorisch feiern. Dadurch ist der Börsenwert auf 113,1 Milliarden Dollar nach oben geschossen, womit sich die Marktkapitalisierung innerhalb von fünf Jahren mehr als verelffacht hat. Im vergangenen Quartal hat die Online-Videothek netto 8,34 Millionen neue Kunden gewonnen – ein Rekordwert. Das entspricht einem Anstieg um 18 Prozent und lag meilenweit über den Prognosen der Analysten.

Hastings will die Ausgaben für Inhalte, wie Shows und Filme, erheblich steigern und dafür im laufenden Jahr 7,5 bis 8,0 Milliarden Dollar investieren. Das liegt um 0,5 Milliarden Dollar über dem unteren Rand der bisherigen Prognose. Dennoch will der Vorstandschef die Profitabilität weiter deutlich verbessern. „Unser Ziel für das Gesamtjahr ist eine operative Marge von 10 Prozent, was ebenso einem Anstieg um rund drei Prozentpunkte entspricht wie im Vorjahr“, sagte der Firmenlenker auf der Analystenkonferenz. Die operative Marge wird berechnet, indem man den Gewinn vor Zinsen und Steuern durch den Umsatz dividiert.

Die Analysten gehen allerdings bereits von Investitionen von 8,7 Milliarden Dollar aus. In den vergangenen fünf Jahren waren sie jeweils um eine Milliarde geklettert und lagen 2017 bei 6,0 Milliarden. Der starke Zuwachs schlägt laut Hastings kräftig auf den Free Cashflow durch. 2017 waren es minus 2,0 Milliarden. Der Free Cashflow wird errechnet, indem man vom Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit die Investitionen abzieht.

Bewertung spielt keine Rolle

Anleger ignorieren aber weiterhin den negativen Free Cashflow, sondern schauen vielmehr auf das rasante Wachstum bei Kundenzahl und Umsatz. Analysten prognostizieren, dass der Erlös im laufenden Jahr um mehr als ein Drittel auf 15,7 Milliarden Dollar nach oben schießen wird. Zudem haben die Finanzprofis ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie auf 2,66 Dollar erhöht, nachdem es vor der Zahlenvorlage noch 2,29 Dollar waren. Das beflügelt die Aktie. Da sehen Anleger darüber hinweg, dass das 2018er-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nach der Rally bei astronomischen 98,2 liegt – und der Börsenwert wie oben gezeigt bei horrenden 113,1 Milliarden Dollar.

Die extreme Bewertung macht zwar wenig Sinn. Wenn allerdings die Kunden Netflix weiterhin die Türen einrennen und die Analysten ihre Schätzungen für Umsatz und Gewinn weiter nach oben schrauben, dürfte die Rekordfahrt der Aktie dennoch anhalten. In diesem Umfeld sollten die Investoren keinerlei Interesse an einer Übernahme durch Apple haben – dazu läuft das Netflix-Papier einfach viel zu gut.