Etsy – Rendite vom Marktplatz für Handgemachtes

Etsy gibt es schon seit 2005; sein Börsendebut hat der Marktplatz für Selbstgemachtes, (Klein-)Kunst, Mode, Kosmetik, Schmuck, Spielzeug und Vintage im April 2015 zu 16 US-Dollar vollzogen (ETSY, US29786A1060). Erst im Jahr 2018 kam der Aktienkurs merklich in Schwung, für die Durchbruch bei den Anlegern sorgte endgültig die Corona-Krise im vergangenen Jahr: Von weniger als 40 US-Dollar ging’s hoch bis auf 245 US-Dollar in der Spitze (Anfang März 21). Mittlerweile notiert die Aktie auf 205 US-Dollar, was einer Marktkapitalisierung von 26 Milliarden US-Dollar entspricht. Die relativ hohe implizite Volatilität sorgt für attraktive Seitwärtsrenditen für alle Anleger, die sich defensiver positionieren wollen als mit einem Direktinvestment – alleiniger Produktanbieter ist derzeit die BNP Paribas.

Discount-Strategie mit 17 Prozent Puffer (Dezember)

Handelt die Aktie Ende des Jahres in etwa auf dem aktuellen Niveau, dann bringt das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000PF6VBL3 beim Kaufpreis von 141,40 Euro und unveränderten Wechselkursen einen Gewinn von 24,41 Euro oder 26,2 Prozent p.a. ein – bei einem Sicherheitspuffer von 16,8 Prozent. Schließt die Aktie am 17.12.21 dagegen unter dem Cap von 200 US-Dollar, erfolgt ein Barausgleich.

Discount-Strategie mit 22 Prozent Puffer (Dezember)

Die etwas defensivere Strategie gleicher Laufzeit bietet einen Sicherheitspuffer von knapp 22 Prozent: Mit dem Discounter mit der ISIN DE000PF6VBK5 erzielen Anleger beim Kaufpreis von 132,59 Euro eine Rendite von 19,1 Prozent p.a., sofern die Aktie am 17.12.21 über 180 US-Dollar schließt.

Bonus-Strategie mit 27 Prozent Puffer (Dezember)

Noch mehr Sicherheitspuffer gibt’s mit Barriere: Das Capped-Bonus-Zertifikat mit der ISIN DE000PF6VGF4 zahlt bei Fälligkeit den Betrag von 220 US-Dollar, sofern die Aktie bis zum 17.12.21 niemals die Barriere bei 150 US-Dollar verletzt – ein Puffer von 26,8 Prozent. Beim Kaufpreis von 152,73 Euro liegt die Bonusrendite bei 29,8 Prozent p.a. Bei Verletzung der Barriere erfolgt ein Barausgleich. Besonders attraktiv ist das hohe Abgeld: Das Zertifikat ist 10 Prozent günstiger als die Aktie.

ZertifikateReport-Fazit: Etsy gehört zu den großen Profiteuren der Coronakrise – mit den Zertifikaten lässt sich ein defensiver Einstieg mit komfortablen Puffern wagen. Das Wechselkursrisiko ist bei einer Investition zu berücksichtigen; es besteht in einer Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Etsa-Aktien oder von Anlageprodukten auf Etsy -Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welge