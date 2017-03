Ethische Outperformance-Chancen mit 2,5- und 3,5-fachem Hebel

Wer mit dem Begriff „Outperformance-Zertifikat mit Hebelwirkung“ konfrontiert wird, könnte vermuten, dass es sich bei diesen Zertifikaten um besonders risikoreiche Veranlagungsformen handelt. In der Realität ist allerdings genau das Gegenteil der Fall. Im Falle einer negativen Entwicklung des Basiswertes erleiden Anleger den gleichen Verlust wie bei einem direkten Investment in den Basiswert. Legt der Basiswert zu, dann werden Anleger überproportional an Kurssteigerungen des Basiswertes beteiligt.

Deshalb entfalten Outperformance-Zertifikate bereits dann ihre Stärken, wenn sich der Preis eines Basiswertes auch nur geringfügig positiv entwickelt. Vor einigen Tagen brachte die Société Générale 2 Outperformance-Zertifikate auf den Finvex Ethical & Efficient Europe 30 Price Index mit 3- und 5-jähriger Laufzeit auf den Markt. Dieser den SRI(Social Responsible Investments)-Anlageprodukten zugeteilte Index setzt sich aus Aktien von 30 europäischen Unternehmen mit nachhaltigen und ethischen Geschäftsmodellen zusammen. Der Fokus der Indexzusammensetzung liegt auf einer geringen Schwankungsbreite in einem negativen Marktumfeld. In den vergangenen 3 Jahren hielt sich der Index zumeist innerhalb einer Bandbreite von plus 6 bis minus 10 Prozent auf.

Partizipationsraten von 250 und 350 Prozent

Der Basispreis beider Zertifikate wurde bei 1.825 Indexpunkten festgeschrieben. Das SG-Outperformance-Zertifikat auf den Finvex Ethical & Efficient Europe 30 Price Index, fällig am 2.3.20, BV 0,01, ISIN: DE000SGM95F8 ist mit einer Partizipationsrate von 250 Prozent ausgestattet, was einer 2,5-fachen Hebelwirkung entspricht. Notiert der Index am Laufzeitende des Zertifikates beispielsweise bei 130 Prozent des Basispreises von 1.825 Punkten, dann führt der 30-prozentige Indexanstieg für den Inhaber des Zertifikates zu einem Ertrag von 75 Prozent, da der 30-prozentige Kursgewinn mit dem Faktor von 2,5 multipliziert wird und dem Basispreis unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses hinzugezählt wird.

Befindet sich der Index am Laufzeitende des Outperformance-Zertifikates hingegen im Minus, dann erfolgt die Rückzahlung gemäß der tatsächlichen negativen prozentuellen Indexentwicklung, im konkreten Fall mit einem Hundertstel des am 24.2.20 ermittelten Indexstandes.

Das Zertifikat mit Laufzeit bis 2.3.22, BV 0,01, ISIN: DE000SGM95G6, beteiligt Anleger in den nächsten 5 Jahren sogar mit einer Partizipationsrate von 350 Prozent an einem Kursanstieg des Finvex Ethical & Efficient Europe 30 Price Index.

ZertifikateReport-Fazit: Die neuen Outperformance-Zertifikate auf den Finvex Ethical & Efficient Europe 30 Price Index beteiligen Anleger mit 250- und 350-prozentiger Hebelwirkung an einem Indexanstieg. Das asymmetrische Auszahlungsprofil dieses Zertifikatetyps bewirkt im Sinne der Anleger, dass ein Kursrückgang des Index unterhalb des Basispreises ohne Hebelwirkung weiter gegeben wird.

Walter Kozubek