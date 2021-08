Ethereum: weiter bullish

Technische Analyse zu Ethereum



Zuletzt hatte sich Ethereum eine Verschnaufpause von der dynamischen Rally vom Juli-Tief gegönnt. Der Anlegerfokus richtet sich nun auf einen möglichen nachhaltigen Ausbruch aus der hierbei etablierten Handelsspanne.



Der Ethereum konnte seine Rally von der zentralen Unterstützungszone bei 1.700/1.730 USD fortsetzen und die von uns anvisierte Zielzone 2.847-3.000 USD abarbeiten und überwinden. Zuletzt prägte eine Seitwärtskonsolidierung zwischen rund 2.950 USD und 3.340 USD das Kursgeschehen. Zum Wochenstart markierte der Coin ein 3-Monats-Hoch bei 3.381 USD.





Bullen bleiben im Vorteil



Vom Ausmaß her kann der Ausbruch aus der jüngsten Range noch nicht als nachhaltig qualifiziert werden. Das technische Bias bleibt nach unserer Einschätzung jedoch unmittelbar bullish, solange der Support bei 3.127-3.177 USD nicht unterboten wird. Kann sich der Kurs in den kommenden Tagen über der Marke von 3.400 USD etablieren, würde der Ausbruch bestätigt. Unser nächstes Kursziel lautet im Erfolgsfall 3.570 USD. Darüber würde bereits das analytische Mindestkursziel des Range-Ausbruches bei 3.690 USD in den Fokus rücken.



Auffangbereiche



Ein Rutsch unter den kritischen Support bei 3.127-3.177 USD würde den Ausbruch negieren. In diesem Fall würde der hierdurch gegebene Fehlausbruch unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung der unteren Begrenzung der Konsolidierung bei 2.950 USD mit sich bringen. Deutlicher eintrüben würde sich das technische Bild jedoch erst unterhalb der breiten Unterstützungszone bei 2.850-2.950 USD. Dann wäre ein Kursrücksetzer in Richtung 2.410-2.460 USD zu erwarten.



