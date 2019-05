Ethereum – jetzt einfach handeln

Wie die wohl bekannteste Krytpowährung – Bitcoin – basiert auch Ether auf der Blockchain-Technologie. Im Unterschied zu Bitcoin ist Ether aber keine reine Kryptowährung, sondern das Zahlungs-Token (also die «Währung») innerhalb des Ethereum-Netzwerks. Dieses Netzwerk wiederum ist ein verteiltes System im Bereich der Finanztechnologie. Mit einer Marktkapitalisierung von derzeit über 18 Mrd. US-Dollar gilt Ether als zweitwichtigste Kryptowährung nach Bitcoin. Entsprechend gross ist das Interesse auf Anlegerseite nach Diversifikationsmöglichkeiten in der Anlageklasse «Kryptowährungen». Vontobel bietet unter der WKN VF0ETH ein Partizipationszertifikat auf Ether.

Das Produkt ermöglicht ohne Laufzeitbegrenzung eine lineare Partizipation an Kursgewinnen und Kursverlusten auf Ether in USD.

Das Ether-Zertifikat ist eine interessante Alternative zu einem Direktinvestment in die Kryptowährung und bringt Anlegern einige wichtige Vorteile: Das Partizipations-Zertifikat ist als Wertpapier handelbar an den Börsen, d.h. Handelszeiten, Market Making Qualitätsansprüche, Liquidität und Settlement regulierter Börsen können seitens der Investoren in Anspruch genommen werden. Anleger müssen nicht an unregulierten Krypto-Börsen mit intransparenten Abwicklungsprozessen agieren und sich um die digitale Verwahrung ihres privaten Wallets sorgen. Diese Prozesse und Services übernimmt Vontobel als Emittentin des Zertifikats. Allerdings müssen Anleger das Emittentenrisiko von Vontobel sowie das Marktrisiko (Kursrisiko) des Basiswertes Ether. Es besteht keine Währungsabsicherung zum US-Dollar.