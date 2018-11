Ethereum - Weitere Kurshalbierung zu erwarten!

Auch Ethereum kennt zurzeit nur eine Richtung und diese lautet: Süden. Die Bullen scheinen sich vor dem Kälteeinbruch in ihre Löcher zurückgezogen zu haben und leisten keinen Widerstand. Seit dem Unterschreiten des letzten Tiefs bei $167 ist unsere primäre Erwartung ein Abverkauf bis zur nächsten maßgeblichen Unterstützung bei $68. Diese verbleibt alternativlos auf dem Chart, solange die Bullen den Kurs nicht wenigstens über die $167 und in weitere Folge über die $199 bringen können. Im Anschluss gehen wir bekanntlich von einem neuen Anstieg im Markt aus, für den wir einen Tradingbereich hinterlegen werden. Allerdings muss mit eingeplant werden, dass vor dem Ausbruch nochmals eine zähe Seitwärtsbewegung, wie wir Sie aus den letzten Wochen kennen, stattfinden wird.



Zusammenfassend befinden wir uns in den Kryptomärkten Bitcoin und Ethereum noch immer inmitten der großen Korrekturen. Sehen diese aber langsam dem Ende zukommen und werden für die erwartete Gegenbewegung, welcher wir ein großes Potenzial zusprechen, entsprechende Tradingbereiche für langfristige Einstiege hinterlegen. Natürlich ist die aktuelle Situation für viele ein Horror die von Anfang an den Märchenvorstellungen der Permabullen geglaubt haben. Ja wir erwarten noch weitere 50% Abverkauf, dies sollte jedoch nicht verschrecken. Es bietet auch gigantische Chancen. Bedenken Sie, dass wir bisher in knapp über 70% unserer Kursprognosen richtig lagen.

