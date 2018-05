Ethereum – Gründer Buterin bald bei Google?

In unserem Beitrag Ethereum – Nummer 1 in China berichteten wir kürzlich über das chinesische Kryptoranking, in dem Ethereum den ersten Platz belegt. Nun könnten andere Gerüchte die Euphorie in der Community etwas drücken. Grund dafür ist ein veröffentlichter Tweet von Mitgründer Buterin. In dem Tweet, der kurz darauf von ihm wieder gelöscht wurde, fragte Vitalik Buterin öffentlich, ob er künftig für Google arbeiten soll. Angehängt an die Frage war eine E-Mail von einer Recruiterin von Google.

Das zeigt, dass auch Google die Relevanz von Kryptowährungen verstanden hat und nun Top-Leute ins Boot holen möchte, um sich in diesem Bereich weiterzuentwickeln. Ob Buterin aber wirklich Ethereum verlassen und für den Internetriesen arbeiten wird, muss sich erst noch zeigen.

