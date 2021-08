Ethereum (ETH/USD): Zurück zur Normalität

von Manfred Ries

Ethereum (ETH/USD) auf Wochenbasis: Die Kurse drehen wieder gen Norden.

Von Manfred Ries

Freitag, 13. August 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenschluss hin eine Besprechung wert: die …

… Kryptos. Und hier möchte ich einmal mehr auf den Basiswert ETHEREUM (ETH/USD) zu sprechen kommen. Wie bereits am 6. Juni hingewiesen, mahnt die gelb markierte Kerzenformation zur Umsicht: der hohe Docht zeugt(e) vom Abgabedruck und damit von der hohen Unsicherheit der Marktteilnehmer. Mittlerweile haben die Kurse in den vergangenen drei Monaten konsolidiert und fangen sich an ihrer 200-Tagelinie – eine solide Unterstützung (grüner Pfeil). Diese verstärkt den Kursbereich ~1722 / 1800 USD in ihrer Eigenschaft als Support. Der Aufwärtstrend verläuft klar aufwärtsgerichtet, was durch die schräg nach oben verlaufende Trendlinie (A) ersichtlich ist.

Seit Wochenbeginn etabliert sich ETH/USD zunehmend oberhalb seiner Preismarke von 3000 USD. Das aktuelle Comeback der Kryptos unterstützt die ETH-Preisentwicklung. Ein neues Vorpreschen in den Bereich ~6249 USD erscheint wahrscheinlich. Kurs am Freitag, 13. August (19:30) Uhr: 3230 USD (+6,1%).

In meiner Ausgabe vom 11. August 2021 bin ich bereits positiv gestimmt auf Bitcoin (BTC/USD) eingegangen. Am Freitag, 13. August, klettert BTC/USD um 5,1% auf 46.508 USD. Tendenz: freundlich.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – gerne auch wieder bei den Kryptos. Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.