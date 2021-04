Ethereum (ETH/USD): Auf neuem »High«

von Manfred Ries

ETH/USD: Extrem stark im Vergleich zur BTC-Korrektur

Mittwoch, 28. April 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Ich habe für Sie recherchiert und analysiert. Zu Wochenmitte besonders interessant: einmal mehr die …

…KRYPTOS – und hier die Digitalwährung ETHEREUM (ETH/USD). Angesichts der vergangenen Korrektur beim BITCOIN (BTC/USD) zeigt sich ETH/USD sehr fest mit einem neuen High am Mittwochabend bei 2777 USD. Der Break out über das vergangene Hoch ist damit geglückt! Damit behauptet ETH/USD seine Outperformance gegenüber BTC/USD. Marktteilnehmer erwarten eine Fortschreibung des positiven Trends bis in den Sommer hinein. Zum Hintergrund: Kanada hat die Auflage von ETH-ETFs genehmigt. Die Einführung an der Toronto Stock Exchange (TSX) sei bereits erfolgt, heißt es. Das sorgt für Nachfrage! Gleichzeitig denke ich, dass damit auch der Druck auf die USA zunimmt, ebenfalls ETHEREUM-ETFs zu genehmigen.

Eine ungemein spannende Story, die sich hier abzeichnet! Wohl wissend aber, dass die Kryptos volatile Vehikel sind und bleiben. Mein Anliegen: Bitte agieren Sie im Falle eines Interesses nur mit überschaubarem Kapital unter Beachtung der Regeln des Money Managements – das ist ein Muss! So sollten auch gesetzte Stop-Losskurse zeitnah angepasst werden. Zum Redaktionszeitpunkt notiert das Währungspaar ETH/USD weiterhin um 2777 USD – ich halte Sie auf dem Laufenden!

Auf der DEVISEN-Seite zeigt sich EUR/USD an der 1,21 USD-Marke schwach. Nach fast vierwöchiger Stärke für den EUR gewinnt der USD zunehmendes Vertrauen zurück. Der übergeordnete Trend im Währungspaar EUR/USD zeigt aber weiterhin nach oben; selbst ein Rücksetzer bis ~1,19 USD würde daran nichts grundlegendes ändern – Long-Bestände können gehalten werden! Kurs am Mittwochabend: 1,213 USD. Die weitere Zinsentwicklung sowohl in den USA als auch im Euroland sind wegweisend für das Währungspaar. Bitte auch nicht vergessen: Die ROHSTOFFE – allen voran die Edelmetalle. Auf PALLADIUM hatte ich Sie neulich bereits hingewiesen; der Break out >2880 USD ist zur Wochenmitte erfolgt. Das aber ist Stoff für eine andere Geschichte; bleiben Sie am Ball!

Übrigens: Meine in der Montagsausgabe im Bereich EMERGING MARKETS positiv besprochene NETEASE aus China ist heute, bis kurz vor Handelsende in New York, um 2,9% gestiegen. Damit kommt das Ausbruchsszenario wieder auf die Agenda!

Bis zur kommenden Ausgabe – bleiben Sie gesund und munter – und vielseitig Trading-interessiert!

