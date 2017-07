Ethereum – Aufwärts nach dem Crash

Mit der großen medialen Aufmerksamkeit kam bei Ethereum auch der erste große Rückschlag. Der Boom ist erstmals gestoppt und der jüngste Rücksetzer zeigt dass bei den Krypowährungen traditionelle Marktmechanismen ebenso ihre Wirkung entfalten. Wir haben uns am Wochenende ausführlich mit Bitcoin und Co. beschäftigt. Den Beitrag finden Sie hier . Wir stellen die Einschätzung von EToro zu den Kryptomärkten vor…

Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro, kommentiert:

„Über das Wochenende hat sich der brutale Pullback bei der Kryptowährung Ethereum fortgesetzt. In den vergangenen Wochen ist deutlich geworden, dass sich die Kryptomärkte in der Defensive befinden. Wenn wir uns die Entwicklung seit Jahresbeginn anschauen, so finden wir uns dennoch auf einem relativ hohen Stand wieder.

Vom Peak am 12. Juni bis zum gestrigen Tief verzeichnete Ethereum einen Kursverlust von ungefähr 69 Prozent. Führen wir uns die Entwicklung von Anfang an bis heute vor Augen, schlägt natürlich noch immer ein Zuwachs von 1.800 Prozent zu Buche. Der gestrige Kursverfall hat uns auf den tiefsten Punkt seit dem 17. Mai dieses Jahres gebracht.

Auch wenn sich das Marktvolumen der Kryptowährungen derzeit etwa auf der Hälfte dessen befindet, wo es beim Peak am 12. Juni lag, ist der Markt heute noch immer dreimal so groß wie zum 1. Januar 2017. Durch Short-Positionierungen haben einige Trader Geld auf dem Weg nach unten verdient. Viele von ihnen betrachten den Kursverfall unterdessen als Kaufchance – getreu dem Motto des legendären Bankiers Baron Rothschild: ‚Kaufe, wenn das Blut in den Straßen fließt!‘“

