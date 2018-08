Eskalation im Handelsstreit lähmt Anleger

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDer Dax bewegt sich am Donnerstag kaum. Bis zum Mittag lag die Handelsspanne bei mageren zehn Punkten. Bewegung dagegen bei den Einzeltiteln: Vier Dax-Unternehmen ziehen Bilanz: Telekom, Merck, Thyssenkrupp und Adidas.Im Fokus der Anleger bleibt der internationale Handelsstreit. Auf die neuen US-Zölle für chinesische Waren hin hat das Reich der Mitte Vergeltungszölle in gleicher Höhe angekündigt. Die Eskalationsspirale bleibe damit in vollem Gang, sagen Experten. Anleger nähmen das Thema im Moment aber gelassen.Der Blick richte sich eher auf die zuletzt positiven chinesischen Wirtschaftsdaten. Als Warnsignal für eine weltweite wirtschaftliche Abkühlung sehen Experten den sinkenden Ölpreis.Die Deutsche Telekom kämpft weiter mit Gegenwind durch den starken Euro. Trotz des ordentlichen Wachstums der US-Mobilfunksparte kam in Bonn im zweiten Quartal daher weniger Umsatz und Ergebnis an als ein Jahr zuvor.Weil die Telekom bei der Ergebnisprognose Währungseinflüsse ausklammert, erhöht sie die Aussichten für das Gesamtjahr zum zweiten Mal leicht um 100 Millionen Euro.Nach einem gedämpften Jahresstart hat der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA im zweiten Quartal beim Umsatz etwas an Fahrt gewonnen. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis ging allerdings noch stärker zurück als von Analysten befürchtet. Für 2018, das ein Übergangsjahr werden soll, erwartet Merck nun immerhin etwas weniger Gegenwind von den Wechselkursen.Der Industriekonzern Thyssenkrupp ist im dritten Quartal wegen der Probleme in seinem Anlagen- und Schiffbaugeschäft in die roten Zahlen gerutscht. Das derzeitige Sorgenkind im Konzern leidet unter fehlenden Großaufträgen sowie höheren Kosten. Die war bereits Auslöser für eine Gewinnwarnung Anfang August. Die gesenkte Jahresprognose bestätigte der Konzern.Der Sportartikelhersteller Adidas hat im zweiten Quartal weiter aufgetrumpft. Trotz höherer Werbeausgaben für die Fußballweltmeisterschaft machte Adidas beim Gewinn einen großen Satz nach vorn. Die WM im Sommer kurbelte auch die Umsätze an, zudem lief es in China und in Nordamerika ausgesprochen gut.Gebremst wurde Adidas von der Tochter Reebok, die weiterhin Umsatzeinbußen verzeichnete. Auch in der Heimatregion Westeuropa stagnierte das Geschäft.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.